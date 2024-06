Die Tschauners: Stegreif-Revue wird gruselig-schön

Die lang erwartete Saison der Tschauner-Bühne in Ottakring ist eröffnet. Mit der neuen Stegreif-Revue “Die Tschauners” wird bald ein neues Spaß-Kapitel aufgeschlagen.

Am 26. Juni um 19:30 Uhr geht’s in der Maroltingergasse 43 im 16. Bezirk richtig schaurig-schön zu. Denn die neue Stegreif-Revue verspricht “eine originelle Handlung und tiefgründige Charaktere”, betont die Pawlatschenbühne. “Die Tschauners” stammt aus der Feder von Thomas Schreiweis, Regie führt Magda Leeb, Schauspieler sind Eva D., Valerie Bolzano, Jürgen Kapaun, Isabel Meili, Thomas Schreiweis und Bernhard Viktorin.

Mischung aus Grusel und Humor

Das Stück entführt das Publikum in die turbulente Welt der Familie Tschauner, die nach Jahrzehnten des sorglosen Lebens in Saus und Braus nun vor dem finanziellen Ruin steht. In einem kreativen Rettungsversuch bietet das Ehepaar Tschauner ihre marode Familienvilla als Hochzeitslocation an und eröffnet das „Schmausoleum“, einen einzigartigen Pop-up-Imbiss in einer aufgelassenen Gruft am Ottakringer Friedhof …

Die Fragen aller Fragen

Zahlreiche Fragen tauchen auf: Werden sich die Tschauners aus diesem Schlamassel herauslavieren können? Was frisst der Teufel, wenn er einmal nicht in der Not ist? Und warum ist auf dem Wandkalender in der Küche jeder – aber auch wirklich jeder(!) – Tag markiert?

Wer die Antworten will, sollte gleich auf https://tschauner.at/ schauen. Die Termine von “Die Tschauners”: 26.5. (Preview), 26.6. (Premiere), 12./13.7., 8./9.8., 10./11.8., 29./30.8., 31.8./1.9., jeweils um 19:30 Uhr.