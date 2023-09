Die WBB-Nacht bringt den Capitals kein Glück

Die Halle war mit fast 5.000 Zuschauern gut gefüllt, auch die Wiener-Bezirksblatt-Sitzreihen waren voll. Die Stimmung entsprechend gut bei der WBB-Nacht, in der Legende Rafael Rotter geehrt wurde.

Als zweiter Spieler der Vienna Capitals wurde er hochrangig geehrt – sprich sein Trikot unter das Stadiondach aufgezogen (Bild unten). Der erste war Phil Lakos, der zweite Rafael Rotter. Über den Präsident Hans Schmid in seiner Ansprache betonte: „Er ist immer für den Capitals-Weg gestanden – für vollen Einsatz, Herz und Leidenschaft. Er hat die Ehre wie kein Zweiter verdient.“

Leider kein Erfolg

So wunderbar die Stimmung in der WBB-Nacht bei der Rotter-Ehrung war, so sackte sie nach 40 Minuten Spielzeit ab. Eine halbe Stunde lang waren die Caps gegen Olimpija Laibach tonangebend und führten mit 2:0. Dann in Halbzeit zwei noch der Anschlusstreffer. In der letzten Drittelpause hatte kaum ein Zuschauer Zweifel, dass die Wiener erfolgreich sein würden. Weit gefehlt – innerhalb von zwei Minuten war alles vorbei. Nach lächerlichen Schiri-Pfiffen mussten zwei Capitals-Spieler raus. Die 5:3-Überzahl nützten die Slowenen eiskalt aus und zog auf 3:2 davon. Dann ergaben sich die Wiener fast schon. Am Ende war die Niederlage mit dem schmerzlichen 2:5 zu hoch.

