Die WBB-Timeline zur Akademikerballdemo

16:30 Wie leergefegt

Vom Maria-Theresien-Platz in der Wiener Innenstadt aus sieht man den leergefegten Ring. Heute findet zum ersten Mal nach einer dreijährigen Pause wieder der Akademikerball in den Hallen der Wiener Hofburg statt.

17:28 Eintritt zum Rind nur mit Ballkarte

Die Polizei hat den Ring zwar für den Individualverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel gesperrt, doch Taxis dürfen Ballgäste sowie OSZE-Delegierte und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor die Tore der Wiener Hofburg eskortieren.

17:40 Ukrainische Farben am Heldenplatz

In der Dämmerung sieht man langsam die Farben der ukrainischen Fahne auf das Burgtor projiziert. Ein Zeichen der österreichischen Solidarität, denn genau vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, startete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

17:46 Gäste werden erwartet

Der Platz vor der Hofburg ist leer, die Platzsperre hindert Passantinnen und Passanten sowie Demonstrantinnen und Demonstranten daran, den Heldenplatz und den Umkreis zu betreten. Journalistinnen und Journalisten dürfen sich innerhalb der Platzsperre bewegen.

18:10 Gemeinsam ein Zeichen für die Ukraine setzen

Über 8.000 Menschen versammeln sich vor dem Parlament um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Eine Demonstrantin bekundet, dass die Versammlung ein Zeichen für Frieden in der Ukraine sei, aber sich sehr wohl auch gegen den Akademikerball richte, auf dem sich viele bekennende Russland-Sympathisanten befinden.

18:36 „FPÖ raus“

Vor der Votivkirche findet die Kundgebung der „Offensive gegen Rechts“ statt. Hunderte Menschen haben sich hier versammelt um gegen den Akademikerball zu demonstrieren.

19:00 Alter von bis

Wir sehen hier vor der Votivkirche viele junge bis sehr junge Menschen (unter 18). Aber auch die „Omanzen“ sowie die „Omas Gegen Rechts“ sind unter den Demonstranten und Demonstrantinnen im 9. Bezirk. Jetzt werden auch die ersten Bengalen gezündet.

19:15 Der Demo-Zug bewegt sich

Der Demo-Zug setzt sich in Bewegung. Die Route führt von der Votivkirche über die Wipplingerstraße zum Schwedenplatz.

19:30 Schwarzer Block

Die Demonstration ist vor der Börse zum Stillstand gekommen. An der Spitze des Zuges steht der Schwarzer Block.

19:40 Trübe Sicht

Auf der Wipplingerstraße, an der Hohen Brücke, werden erneut Bengalen gezündet. Die Pyrotechnik entfaltet seine Wirkung in den engen Gassen voll und trübt Sicht von Passanten und Polizei.

19:57 Zustimmung von Oben

Am Hohen Markt sind die Fenster der anliegenden Gebäude weit geöffnet. Bewohnerinnen und Bewohner strecken ihre Köpfe raus. Von unten auf der Straße hört man das Glockenläuten aus den Fenstern. Ein Zeichen der Zustimmung. Währenddessen strömen die Menschenmassen über den Hohen Markt. Es tönt „Alerta! Alerta! Antifascista!“.

20:10 Verwirrte Gesichter

Der Demo-Zug zieht in Polizeibegleitung über die Rotenturm Straße hinunter zum Schwedenplatz. Touristen und Passanten machen den Weg frei. Die Organisatoren der Demo nehmen die Gelegenheit zum Anlass über das Megafon zu verkünden, warum sie heute hier sind und fordern die Menschen auf, sich solidarisch zu zeigen.

20:20 Die Lautstärke steigt

Der Demo-Zug kommt am Schwedenplatz an. Die Stimmung ist nicht aufgeheizt, die Parolen werden aber immer lauter.

20:40 Ende der Demonstration

Am Morzinplatz kommt die Demonstration zu ihrem Ende. Störaktionen wie in den vergangenen Jahren können nicht ausgeschlossen werden. Während sich die Demonstration langsam auflöst, fordern die Organisatoren und Organisatorinnen nochmal dazu auf, friedlich zu agieren und bestenfalls in Gruppen nachhause zu gehen.

22:00 Rätsel um die Hallen der Hofburg

Am Heldenplatz beginnt die Ballnacht, der Einlass neigt sich dem Ende. Die letzten Ballgäste trudeln langsam ein. Darüber, ob und wie in den Prunksälen der Hofburg das Tanzbein geschwungen wird, können wir als Außenstehende nicht berichten.