Diesen Sommer wird Rodaun gleich zweimal zum Theater

Im Anschluss an den Rosenkavalier gibt es den Sommernachtstraum zu sehen. Das Stück ist nicht von ungefähr eines von Shakespeares meistgespielten Aufführungen: So inspirierend ist die dargestellte Welt der Elfen, so vergnüglich die Komik um die flatterhafte menschliche Liebe, dass uns der Sommernachtstraum bis heute nicht loslässt.

In Rodaun wird das Theaterstück gemeinsam mit dem ArteFaktum Kulturverein auf die Bühne gebracht, dessen Vorsitzende Katharina Hauer führt auch Regie und erzählt: „Was mich am Sommernachtstraum schon immer fasziniert hat, sind die verschiedenen Handlungs-Ebenen, die sich vermischen und durchdringen. Der Welt des Tages und der Rationalität, dargestellt durch den athenischen Hof und seinen Herrscher Theseus, steht die Welt der Nacht und der Phantasie, in der Oberon und Titania als Herrscher des Waldes und der Feenwelt leben, gegenüber.”

Infos und Tickets unter: http://sommernachtstraum-rodaun.at