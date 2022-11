Basketball-Verein gibt der Jugend eine Chance!

Sport verbindet und Sport stärkt die physische und die psychische Gesundheit. Der Wiener Basketball-Verein „Basketball Plus“ hat sich diesem Leitgedanken verpflichtet. Basketball Plus ist der erste Basketballverein Wiens, der die Förderung der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und Migrationserfahrung in den Mittelpunkt stellt.

Ankunft in die Gesellschaft

(C) zVg: Trainer Yaseen betont: „Das gemeinsame Spielen schafft Freundschaften und hilft bei der sozialen Integration.“

„Wir möchten durch unsere Tätigkeit Kindern und Jugendlichen eine sportliche Freizeitgestaltung bieten und dadurch das Vertrauen in ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten stärken“ so Mohammad Yaseen, der Initator des sozialen Sportvereins. Der Sport war für ihn eine Stütze, um nach seiner Flucht aus Syrien in der österreichischen Gesellschaft anzukommen. „Das gemeinsame Spielen hat Freundschaften geschaffen und mir bei der sozialen Integration in die Gesellschaft geholfen.“

Anmelden

In der Arbeit mit den Jugendlichen steht nicht nur die Ballsportart selbst im Mittelpunkt. Man möchte den Mädchen und Buben den Glauben an sich selbst vermitteln.

Basketball Plus startet am 20. November mit einem neuen Winterkurs. Alle im Alter von 10 bis 17 Jahren können mitmachen. Der kostenlose Kurs beginnt um 19:00 Uhr in der Volksschule Neilreichgasse (Neilreichgasse 111, 1100 Wien) und ist kostenlos. Trainiert wird jeden Sonntag.

Anmeldung unter 0664 8673 844 oder www.basketballplus.at