Time of my life: Dirty Dancing in der Stadthalle

Bis 25. Juni ist die unvergessliche Liebesgeschichte von Baby und Johnny in einer frischen Überarbeitung zurück in der Wiener Stadthalle!

Dirty Dancing ist ein Filmklassiker, der auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch immer das Publikum in seinen Bann zieht. Die Geschichte der behüteten Teenagerin Francis „Baby“ Houseman und des charmanten Tänzers Johnny Castle fasziniert mit tiefsinnigen Blicken, zaghafte Berührungen und einer leidenschaftlichen Entwicklung, die den Zuschauer atemlos zurücklässt. Dazu große Songs wie „Hungry Eyes“, „She’s Like The Wind“ und selbstverständlich „(I’ve Had) The Time of My Life”, die Körper und Herzen gleichermaßen bewegen.

Fulminante Österreich-Premiere

Am 14. Juni 2023 feierte die Kultproduktion DIRTY DANCING – Das Original Live on Tour seine Österreich Premiere in der Wiener Stadthalle. Unter tosendem Applaus und standing ovations in der ausverkauften Halle F wurde das großartige Ensemble gefeiert. Etliche Promis ließen sich von der atemberaubenden Show mitreissen und hatten die „Zeit ihres Lebens!“

Christina Lugner & Fadi Merza Dieter Chmelar mit Frau Brigitte Ramesh Nair Lizz Görgl

©BB Promotion / Andreas Lepsi