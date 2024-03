Eine zauberhaft musikalische Reise mit Disney in Concert

Was einmal mit einer kleinen Maus begann, hat sich zu einer faszinierenden Welt aus einzigartigen Disney Geschichten und unverwechselbaren Melodien entwickelt, die generationsübergreifend Erinnerungen wecken.

Disney in Concert taucht 2024 zum sechsten Mal in den musikalischen Kosmos von Disney ein und verspricht ein zauberhaftes Live-Erlebnis. Am 28. April gastiert die erfolgreiche Showreihe in der Wiener Stadthalle und präsentiert erneut eine herausragende Besetzung.

„Believe in Magic“

Das diesjährige Motto verspricht ein unvergessliches Showhighlight für die ganze Familie und lädt das Publikum dazu ein sich von den vielfältigen Welten der Disney Musik mitreißen zu lassen und auf das Unmögliche zu vertrauen. „Believe in Magic“ zeigt, wie ein fester Glaube großen Zauber bewirken kann.

Musicalstars aus der Disney Welt

Im Jahr 1999 durfte Drew Sarich die Rolle des Quasimodo in der Uraufführung des Disney Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“ übernehmen. 2023 stand er bereits bei einigen Terminen auf der großen „Disney in Concert“ Bühne.

Willemijn Verkaik war schon 2016 und 2017 Teil von „Disney in Concert“. Ab Mitte Oktober 2023 begeistert sie das Publikum als Elsa in „Die Eiskönigin – Das Musical“ in Hamburg und hat in der Vergangenheit als Kala im Musical „Tarzan“ geglänzt.

Lars Redlich gehörte 2016 ebenfalls zur „Disney in Concert“ Familie und nahm das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise u.a. in die Welt des „Dschungelbuchs“.

Gino Emnes, der im Jahr 2001 die Rolle des Simba in der deutschsprachigen Premierenbesetzung von „Der König der Löwen“ verkörperte, wird nun zum ersten Mal bei „Disney in Concert“ dabei sein.

Judith Caspari bereicherte bereits 2022 „Disney in Concert“ und präsentierte Songs aus Filmen wie „Herkules“ oder „Merida – Legende der Highlands“.

Andreas Bongard war Teil der Europatournee „Disney100: The Concert“ und performte aus Disney Filmhighlights wie „Herkules“ oder „Tarzan“.

Romina Langenhan ist neu im Disney Kosmos und wird gemeinsam mit Lars Redlich die Moderation übernehmen. Weitere Cast Mitglieder werden in Kürze bekanntgegeben.

Orchester & die schönsten Disney Filme

Gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchestra begeben sich die Starsolistinnen und Starsolisten auf eine einzigartige Reise durch die erfolgreichsten Lieder der schönsten Disney Filme wie „Encanto“, „Cinderella“, „Coco“, „Mulan“ oder „Rapunzel – Neu verföhnt“. Durch die überwältigende Darbietung der Filmszenen auf großer Leinwand wird das multimediale Live-Erlebnis zu einem fantastischen Abenteuer – so intensiv wie nie.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für den 28. April in der Wiener Stadthalle!