Döbling: Neuer Direktor für Senioren Park Residenz

Experte mit Herz

Georg Gonano kommt ursprünglich aus der Hotellerie und arbeitete schon auf drei Kontinenten in führender Position. Zu seinen Aufgaben zählte unter anderem die Eröffnung und Leitung eines Hotel- und Apartmentkomplexes der Intercontinental-Hotelgruppe in Vietnam mit 700 Mitarbeitern und die Leitung eines „Leading Hotels of the World“ in Prag. Der Familie wegen kam er zurück nach Wien, wo er bald seine Leidenschaft für gehobenes Seniorenwohnen entdeckte: „Ich habe gleich gewusst: Da bin ich richtig“, sagt Georg Gonano. „Hotel und Seniorenresidenz sind artverwandt, beide funktionieren nach den gleichen Prinzipien: Du willst Menschen glücklich machen bei gutem Essen, bei hoher Sicherheit, bei hohen hygienischen und stilistischen Standards. Dazu kommt die Pflegekomponente, denn in der Park Residenz Döbling gibt es für die Bewohner im Fall von gesundheitlichen Problemen auch eine Pflegestation mit 92 Betten.“

Um sich in das Thema Seniorenwohnen einzuarbeiten, absolvierte der Hotelfachmann ergänzend einen Lehrgang für Sozialmanagement, leitete in den vergangenen Jahren zwei Seniorenresidenzen. Über die Einladung, als Direktor in die Park Residenz Döbling zu kommen, freute sich Georg Gonano sehr: „Hier kann ich alles vereinen, was ich in den vergangenen Jahrzehnten gelernt habe – und ich arbeite mit Menschen, die ebenfalls viele Jahrzehnte Lebenserfahrung mitbringen. Es ist ein besonders erfüllendes Mit- und Füreinander, das man in diesem Haus leben kann. Verwöhnt werden wie im guten Hotel, sicher fühlen wie zuhause, versorgt sein wie in einer Familie. Das ist der Anspruch.“