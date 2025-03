20 Prozent Rabatt fürs Donauinsel Open Air sichern!

Das Donauinsel Open Air Festival kehrt auch 2025 zurück und verspricht erneut ein unvergessliches Musik- und Partyhighlight.

An vier einzigartigen Tagen vom 16. bis 24. Mai 2025 wird die Donauinsel zur ultimativen Bühne für legendäre Stars und heiße Beats aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Zudem erwartet die Besucher mit “Baller Island” Österreichs größte Mallorca-Party. Ein Spektakel, das sich kein Musikfan entgehen lassen sollte!

Nutzen Sie außerdem den exklusiven Rabatt von 20 Prozent mit dem Code „Bezirksblatt25“ beim Ticketkauf über WienTicket oder Oeticket.

16. Mai 2025 – Forever Young: Das 80er Festival

Lassen Sie sich von den unvergesslichen Hits der 80er verzaubern! Internationale Stars sorgen für Nostalgie pur und bringen das Jahrzehnt der Synthesizer, Powerballaden und New-Wave-Hits zurück auf die Bühne. Freuen Sie sich auf Live-Auftritte von Taylor Dayne, Billy Ocean, Paul Young, Nik Kershaw, Cutting Crew, Spider Murphy Gang, Level 42, Gazebo und Markus. Ein Abend voller Erinnerungen und mitreißender Musik ist garantiert!

17. Mai 2025 – Millennium Beats: Das 2000er Festival

Die größten Dance- und Pop-Hits der 2000er sorgen für eine elektrisierende Partyatmosphäre! Bekannte Künstler wie Gabry Ponte, Cascada, Marvin & Andrea Prezioso, Groove Coverage, Haiducii, Brooklyn Bounce, Darius & Finlay, Aquagen und Special D bringen die pulsierenden Beats der 2000er zurück auf die Bühne. Feiern Sie mit und erleben Sie die Energie dieses mitreißenden Jahrzehnts hautnah!

23. Mai 2025 – Baller Island: Österreichs größte Mallorca-Party

Wer auf ausgelassene Partystimmung steht, kommt an “Baller Island” nicht vorbei! Österreichs größte Mallorca-Party verspricht feuchtfröhlichen Spaß mit den bekanntesten Partyacts. Mit dabei sind Mia Julia, Die Atzen, Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, Julian Sommer, Markus Becker, Isi Glück, Tobee und viele mehr. Hier gibt es garantiert Party nonstop und jede Menge Stimmungshits zum Mitsingen!

24. Mai 2025 – It’s My Life: Das 90er Festival

Zurück in die 90er! Die unvergesslichen Hits dieses Jahrzehnts lassen die Herzen der Fans höherschlagen. Auf der Bühne stehen wahre Musiklegenden wie Inner Circle, Londonbeat, Layzee AKA Mr. President, Heather Small (M People), Right Said Fred, Captain Hollywood Project, Real McCoy, Ice MC, Urban Cookie Collective und viele mehr. Eine Zeitreise in die besten Jahre der Pop- und Dance-Musik erwartet Sie!

Jetzt Tickets sichern!

Nutzen Sie die Chance auf exklusive 20 Prozent Rabatt und sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten über WienTicket oder Oeticket mit dem Code “Bezirksblatt25“. Lassen Sie sich dieses außergewöhnliche Event nicht entgehen – vier Tage, vier spektakuläre Musikwelten und ein Festival, das die Donauinsel 2025 in einen Hotspot für Musik- und Partyfans verwandelt!