Donauinselfest 2024: Der Termin steht bereits fest!

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien:

„Heuer haben wir unseren Besucher*innen eine fulminante Jubiläumsausgabe geboten, die mit internationalen und nationalen Größen der Musikbranche, dem umfangreichsten Tagesprogramm aller Zeiten und einem neuen Recruitingschwerpunkt eindrucksvoll bewiesen hat, wie sozialer Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander funktionieren. Umso mehr freut es mich, dass die Planung des #dif24, das von 21. bis 23. Juni 2024 auf der Donauinsel stattfinden wird, schon auf Hochtouren läuft. So viel vorweg: Am Programm stehen neben Musik, Vielfalt, Spaß, Action und Beratung auch die ein oder andere Überraschung, auf die sich die Wiener*innen freuen können. Was natürlich bleibt, ist der niederschwellige Zugang bei freiem Eintritt für alle.“