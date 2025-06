Donauinselfest 2025: Mehr als Musik auf der Insel erleben

In wenigen Stunden verwandelt sich die Donauinsel wieder in Europas größte Open-Air-Bühne. Vom 20. bis 22. Juni lockt das Donauinselfest unter dem Motto #DeineInselEchteMomente mit über 200 Live-Acts, einem vielseitigen Rahmenprogramm und freiem Eintritt.

Doch #dif25 ist weit mehr als nur Musik: Es ist ein Festival, das Kultur, Sport, Wissenschaft, Nachhaltigkeit und Familienunterhaltung auf einer Bühne vereint.

„Das Donauinselfest ist ein Ort, an dem Vielfalt nicht nur auf der Bühne, sondern auf dem gesamten Festivalgelände erlebbar wird – in Gesprächen, Workshops, Sportangeboten und interkulturellem Austausch. Dieses bunte Programm zeigt, wie lebendig Zusammenhalt sein kann, wenn Menschen unterschiedlichster Interessen und Generationen gemeinsam feiern, lernen und einander begegnen. Das #dif25 steht damit für ein gesellschaftliches Miteinander, das wir aktiv gestalten – offen, respektvoll und solidarisch.“ Jörg Neumayer Landesparteisekretär der SPÖ Wien

Klassik trifft Festival: Pre-Opening mit der Volksoper

Der offizielle Auftakt erfolgt am Donnerstagabend mit einem besonderen Highlight: Die Volksoper Wien bringt um 21 Uhr auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne eine exklusive Vorschau ihrer Neuinszenierung von Carmen. Unter der künstlerischen Leitung von Nils Strunk, Lukas Schrenk und Gabriel Cazes zeigen bekannte Stimmen wie Katia Ledoux und Anton Zetterholm, was Oper und Open Air gemeinsam können.

Familienzeit auf der Insel: Spiel, Spaß und Shows für Kinder

Der Samstagvormittag gehört den Kleinsten: Auf der Wien Energie/Radio Wien Festbühne sorgen Robert Steiner und Rolf Rüdiger mit der Live-Show „Extra WOW – Die 2 um 2“ sowie die Monsterfreunde für Begeisterung. Auf der OKIDOKI Kinderfreunde Bühne erwarten Familien Kasperltheater, Schminken und kreative Spiele. Teenager entdecken bei Workshops rund ums Graffiti-Sprayen oder Festival-Make-up ihre kreative Ader. Besonders beliebt: die Science Busters for Kids mit spektakulären Experimenten.

Sportlich, wild und inklusiv: Action für jedes Alter

Ob Beachvolleyball-Turnier, Militärparcours oder Yoga mit DJ: Das Festival bietet auch für Sportfans zahlreiche Highlights. Die Österreichische Lotterien Sportinsel verwandelt sich in ein Zentrum für Bewegung – inklusive Silent Disco Aftershowparty und der atemberaubenden Fahrt im JYSK Dream Ride. Inklusive Angebote gibt’s am Freitag von den Special Olympics, mit kreativen und sportlichen Mitmachstationen für alle.

Fernweh und Kulturgenuss: Reise um die Welt auf der Tourismusinsel

Wer in drei Tagen um die Welt reisen möchte, ist beim #dif25 goldrichtig. Die Tourismusinsel bietet Einblicke in Kulturen aus Thailand, Korea, Indien, Sri Lanka und Lateinamerika. Besonders am Samstag lohnt sich ein Besuch: Mit K-Pop, Rock-Jazz-Crossover und traditionellem Gesang zeigt Südkorea seine Vielfalt. Sonntags bringt der Corcovado Salsa Club südamerikanisches Flair auf die Bühne.

Demokratie erleben: Gespräche, Podcasts und politische Bildung

Wie funktioniert Demokratie eigentlich im Alltag? Die Demokratieinsel der Wien Holding lädt ein zu Diskussionen, Interviews und Live-Podcasts mit bekannten Stimmen wie Drama Carbonara und Beim Gast zu Gast. Auch politische Bildung kommt nicht zu kurz: Mit dem mobilen Informationszentrum „Parlament on Tour“ können Besucher:innen hinter die Kulissen der Gesetzgebung blicken.

Nachhaltigkeit zum Anfassen: Kreativ und bewusst auf der DonauCycle-Insel

Nachhaltigkeit ist kein Randthema beim #dif25 – sie steht im Mittelpunkt der DonauCycle Nachhaltigkeitsinsel. Ob Fermentieren, Basteln mit Recyclingmaterial, Textil-Upcycling oder Lebensmittelrettung: Hier werden grüne Ideen greifbar. Besonders beliebt ist die Rätselrallye für Kinder – und die kulinarischen Entdeckungen aus geretteten Zutaten.