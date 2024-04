Donaustadt: Auto bei Unfall auf Spielplatz geschleudert!

Zum Glück glimpflich endete ein Verkehrsunfall im 22. Bezirk. Eines der beiden daran beteiligten Autos kam von der Straße ab und durchbrach den Zaun zu einem angrenzenden Spielplatz. Kinder kamen dabei keine zu Schaden. Beide Autofahrer trugen Verletzungen davon.

Zu dem Vorfall kam es auf einer Kreuzung in der Donaustadt. Ein 43-Jähriger fuhr die Düsseldorfstraße in Richtung Kagraner Anger entlang und wollte die Kreuzung mit der Bachrachgasse überqueren. Aus der anderen Richtung kam ihm ein 34-jähriger Pkw-Lenker entgegen, der rechts abbiegen wollte. Mitten auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Lenker fuhr ohne Schein

Durch die Wucht des Aufpralls kam das Auto des 43-nährigen Mannes von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun eines Spielplatzes, wo es schließlich in ein Spielgerüst krachte. Zum Glück befanden sich keine Kinder in unmittelbarer Nähe. Bei dem Unfall wurden allerdings beide Lenker leicht verletzt. Der 43-Jährige wurde in ein Spital gebracht, der 34-Jährige lehnte eine Fahrt in ein Krankenhaus ab. Bei der Aufnahme der Daten der beiden Männer wurde festgestellt, dass der Ältere keinen Führerschein besitzt. Er wurde angezeigt.