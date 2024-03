Donaustadt: Siegesplatz soll Wohlfühloase werden

Interessante Pläne für den historisch bedeutenden Platz haben nun die Neos präsentiert.

Wie soll der Siegesplatz in Zukunft aussehen? Für die Neos in der Donaustadt soll aus der wenig charismatischen Durchzugsstraße ein Ort, der zum Verweilen einlädt, werden. Dafür hatten Kubobfrau Jing Hu und ihr Team bei den Bürgern und Bürgerinnen entsprechende Ideen gesammelt – die wurden jetzt (natürlich direkt am Siegesplatz) im Café Hummel offiziell präsentiert. Besonderen Wert legte man dabei auf zahlreiche Begrünungs- und Ent­siegelungsmaßnahmen sowie eine Verkehrsberuhigung. Auf diese Weise soll eine echte ­Wohlfühloase entstehen.

Historisch

Der historisch bedeutsame Platz hatte übrigens am 23. März 1909 durch einen Beschluss im damaligen Wiener Stadtrat seinen Namen bekommen und erinnert an den Sieg über die französischen Truppen Napoleons in der Schlacht bei Aspern 100 Jahre zuvor. Das hier gelegene, alte Amtshaus sorgte immer wieder für Diskussionen über dessen Erhalt beziehungsweise Abriss.