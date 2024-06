Sicher heimkommen: Don’t Drink and Drive!

Nachtschwärmer:innen aufgepasst: Mit seiner Aktion “Don’t Drink and Drive!” (14.–16. Juni) will der Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft zusammen mit Bolt auf das Thema “Alkohol am Steuer” aufmerksam machen – und sorgt mit Rabattcode für ein unfallreifes Nachhausekommen.

Zum Afterwork mit Kolleg:innen oder das eine oder andere Gläschen mit Freund:innen im Schanigarten trinken – Alkohol ist für viele Genussmittel und gehört zu einem entspannten Feierabend dazu. Wer sich für einen Drink entscheidet, der sollte allerdings bei der Heimfahrt auf sein Auto verzichten.

Die Zahl von Unfällen aufgrund von Alkohol ist in den letzten Jahren nämlich drastisch angestiegen: Eine Untersuchung der Statistik Austria hat ergeben, dass 2023 insgesamt 402 Personen in Österreich bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Der Anteil der Alkoholunfälle lag dabei bei 7,5% – der zweithöchste Wert seit 1992. Denn schon bei 0,5 Promille besteht ein doppelt so hohes Unfallrisiko.

Ungebremste Party – sichere Heimfahrt

Um mehr Bewusstseinsbildung für den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu schaffen, startet der Schutzverband der österreichischen Spirituosen- und Sektwirtschaft gemeinsam mit Bolt von 14. bis 16. Juni die Kampagne “Don’t Drink and Drive!”. Die Gäste von 117 Bars in Wien, Graz und Salzburg sollen dabei für das Thema “(Kein) Alkohol am Steuer” sensibilisiert und mit Rabattcode von Bolt vergünstigt nachhause kutschiert werden. In Wien nehmen Ausgeh-Hotspots wie die Spelunke, der Volksgarten Pavillon oder die Summerstage an der Aktion teil. Der Rabattcode ist pro Account einmal einlösbar.

Wichtige Infos zum Umgang mit Alkohol auf: verantwortungsvoll.at