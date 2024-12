Durch die Nacht: Kreative Silvester-Cocktails mit Kaffee

Der Espresso Martini ist längst ein Star unter den Kaffee-Cocktails. Aber der Klassiker hat noch viel mehr zu bieten! Ob frische Minze, cremige Pistazien, ein karamelliges Marshmallow-Highlight oder die süß-würzige Kombination aus Baileys und Zimt – an diesem Silvesterabend sorgen die kreativen Espresso Martini-Rezepte für Abwechslung.

Ob flambiert, erfrischend, nussig oder süß-würzig – jede Variante bringt eine neue Geschmackswelt ins Glas. Diese vier Drinks sind schnell selbst gemixt und werden garantiert zum Highlight auf jeder Silvester-Party.

Classic Espresso Martini mit flambiertem Marshmallow

Ein echter Hingucker unter den Kaffee-Cocktails – sowohl optisch als auch geschmacklich. Der flambierte Marshmallow verleiht dem Cocktail eine angenehme Karamellnote, die wunderbar mit dem intensiven Espresso harmoniert. Ein Drink, der mit seinem ausgewogenen Geschmack und seinem Aussehen überzeugt.

Zutaten: 2 Espressi – zum Beispiel J. Hornig Caffè Crema Classico, 4 cl Vodka, 4 cl Kaffeelikör, 2 cl Zuckersirup, 1 Marshmallow

Zubereitung: Alle flüssigen Zutaten in einen Shaker geben und kräftig shaken. Den Drink in ein gekühltes Glas abseihen. Einen Marshmallow auf einen Cocktailspieß spießen und mit einem Bunsenbrenner leicht flambieren. Anschließend auf den Glasrand legen. Fertig ist dein perfekter Espresso Martini mit Karamellkick!

Berliner Luft Espresso Martini: Frische Minze trifft auf Kaffee

Dieser Cocktail-Klassiker bekommt ein geschmackliches Upgrade und überrascht mit einer Kombination aus intensivem Espresso und der Frische von Berliner Luft. Die minzige Note sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis, das einfach Laune macht.

Zutaten: 2 Espressi – zum Beispiel J. Hornig Spezial, 4 cl Berliner Luft, 4 cl Kaffeelikör, Zuckersirup, bunte Streusel

Zubereitung: Espresso, Berliner Luft und Kaffeelikör in einen Shaker geben und kräftig shaken. Für die Deko zwei Schüsseln vorbereiten: eine mit Zuckersirup, die andere mit bunten Zuckerstreuseln. Den Glasrand des Espresso-Martini-Glases zuerst in den Zuckersirup, dann in die Streusel tauchen. Den Cocktail ins Glas abseihen. Fertig ist der erfrischende Berliner Luft Espresso Martini!

Pistachio Espresso Martini: Der nussige Twist

Pistazienfans aufgepasst: Dieser Espresso Martini bringt mit cremiger Pistaziencreme und knackigen Pistazien ein besonderes Aroma ins Glas. Der veredelte Glasrand macht diese Cocktail-Idee nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch zu einem Highlight.

Zutaten: 2 Espressi – zum Beispiel J. Hornig Caffè Crema Bio, 4 cl Vodka, 1 cl Kaffeelikör, 1 EL Pistaziencreme, gehackte Pistazien als Garnitur

Zubereitung: Die Pistaziencreme zusammen mit Espresso, Vodka und Kaffeelikör in einen Shaker geben und kräftig schütteln. Für den Glasrand etwas Pistaziencreme auftragen und in gehackte Pistazien tunken. Den Drink in ein Martini-Glas abseihen und servieren. Ein Muss für Pistazien-Liebhaber!

Cinnamon Roll Espresso Martini: Süß-würzige Noten im Glas

Wer Baileys und Zimt mag, wird diesen Espresso Martini schnell zu den Favoriten zählen. Die süß-würzige Kombination harmoniert perfekt mit der intensiven Kaffeenote. Der perfekte Kaffee-Cocktail für gemütliche Abende.

Zutaten: 2 Espressi – zum Beispiel J. Hornig Alles Arabica, 4 cl Vodka, 4 cl Baileys, 1 Zimtstange als Deko

Zubereitung: Espresso, Vodka und Baileys in einen Shaker geben und kräftig shaken. Den Drink in ein Glas abseihen und mit einer Zimtstange garnieren. Etwas Zimt als Topping darüberstreuen und genießen.