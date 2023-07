Ehrenamtliche gesucht: Freiwillig für die gute Sache

Die Johanniter suchen Anpacker und Teamplayer, die sich freiwillig engagieren möchten. Wer gerne etwas Neues ausprobieren und sich in einem vielfältigen Team weiterentwickeln möchte, findet bei den Johannitern interessante Einsatz- und Ausbildungsmöglichkeiten.

Ehrenamtliche können sich bei den Johannitern in verschiedenen Aufgabenbereichen engagieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Ambulanzdienst bei Events, über den Rettungsdienst und Krankentransport bis zum Organtransport. In der Katastrophenhilfe werden neben Sanitätern auch Menschen gebraucht, die im Bereich Funk, Logistik und Verpflegung unterstützen. Wer sich mit seinem Hund engagieren möchte, ist in der Rettungshundegruppe willkommen. Auch in der Wohnungslosenhilfe, im Eventbereich oder im Back-Office können Freiwillige helfen.

Ausbildung zum Rettungssanitäter

Wer sich für einen Einsatz im Rettungsdienst und Krankentransport entscheidet, wird zum Rettungssanitäter ausgebildet. Der nächste Kurs für Ehrenamtliche startet am 12. September 2023. Der Kurs kann berufsbegleitend absolviert werden und findet abends und in Blockterminen an Wochenenden statt. Bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Sanitäter übernehmen die Johanniter die Kurskosten. Die Ausbildung wird mit der Prüfung zum staatlich anerkannten Rettungssanitäter abgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Einsatzgebieten erhalten Interessierte bei den Infoabenden:

Wann: 21. Juli 2023, 18:00 Uhr

4. August 2023, 18:00 Uhr

Wo: Johanniter Center Nord

Ignaz-Köck-Straße 22

1210 Wien

Um Anmeldung wird gebeten unter: ausbildung.wien@johanniter.at

Weitere Infos unter:www.johanniter.at/ehrenamt