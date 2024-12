Ehrung für Eva Kreisky beim 23. Wiener Frauenpreis

Die renommierte Kulturvermittlerin und Feministin Petra Unger lädt Interessierte zu ihren einzigartigen Frauenspaziergängen durch Wien ein. Mit ihrem tiefen Wissen über die Geschichte und Kultur der Stadt beleuchtet sie die oft übersehene Rolle von Frauen in der Wiener Geschichte und schafft so ein neues Bewusstsein für weibliche Perspektiven. Seit fast 30 Jahren widmet sich Petra Unger der Aufgabe, die unsichtbaren Geschichten von Frauen in Wien sichtbar zu machen.

Ihre Frauenspaziergänge führen zu historischen Stätten, Denkmälern und Schauplätzen, die mit der Geschichte von Frauen und feministischen Bewegungen in Wien verbunden sind. Die Touren bieten einen umfassenden Einblick in die sozialen, politischen und kulturellen Errungenschaften von Frauen, die über Jahrhunderte hinweg in Wien gewirkt haben. Petra Unger ist nicht nur als Stadtführerin, sondern auch als Aktivistin bekannt. Sie engagiert sich für Gleichberechtigung und Frauenrechte und setzt sich aktiv dafür ein, dass die Leistungen von Frauen im öffentlichen Raum mehr Sichtbarkeit erhalten. Ihre Spaziergänge sind daher nicht nur lehrreich, sondern auch inspirierend und regen zum Nachdenken an.