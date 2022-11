Ein edler Schmuck aus fairen Rohstoffen

Die Innere Stadt ist um ein Schmuckgeschäft ­reicher. Ab sofort findet man in der Kleeblattgasse 13 das Geschäft „­Paula | Fine Jewellery“ von Paula & Jakob Konopatsch.

Ausgesuchte Stücke

Für die Verarbeitung aller Schmuckstücke werden faires Gold und konfliktfreie Diamanten sowie Edelsteine verwendet. Der Echtschmuck besteht ausschließlich aus 14- oder 18-karätigem Gold. Die Schmuck­waren werden in traditionellen Familien­ateliers in Istanbul, Athen und Italien gefertigt und von Paula sowie Jakob persönlich ausgesucht oder entworfen. „­Gerade in unserer Branche ist Nachhaltigkeit keine Selbstverständlichkeit. Daher ist es uns wichtig, eine verantwortungsvolle und transparente Lieferkette zu garan­tieren, von der Herstellung der Schmuckstücke bis zum ­Verkauf in den Shops“, so Paula Konopatsch. Weitere Informa­tionen: www.paulafj.com