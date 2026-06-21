Ferien-Start: Kinder des 1. Bezirks spielen wieder mit

Die großen Ferien stehen bevor. Viele Kinder der Inneren Stadt freuen sich auf das beliebte Sommerheft für die 1. bis 6. Schulstufe.

Pünktlich zum Schuljahresende ist es wieder soweit: Das beliebte Sommerheft „Innere Stadt spielt“ wird an alle Schüler der 1. bis 6. Schulstufe verteilt. Mit spannenden Angeboten, Ausflugstipps, Workshops und Freizeitaktivitäten begleitet das Heft Kinder und Familien durch die Sommerferien.

In Schulen verteilt

Verteilt wird das Sommerheft in den Schulen des Bezirks. Der Zugang zu den vielfältigen Freizeit- und Ferienangeboten der Stadt soll damit einfacher werden. Bezirksvorsteher Markus Figl und die Kinder- und Jugendbeauftragte des 1. Bezirks, Alice Gimbel, stehen hinter der Aktion.

Chance für Kinder

„Mit dem Sommerheft möchten wir allen Kindern die Chance geben, einen abwechslungsreichen, spannenden und fröhlichen Sommer zu erleben. Die Innere Stadt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten“, so Bezirksvorsteher Markus Figl.

Fixer Teil der Ferien

Auch Bezirksrätin Alice Gimbel freut sich über die große Resonanz des jährlich stattfindenden Projekts: „Das Sommerheft ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Ferienplanung vieler Familien. Es enthält zahlreiche Anregungen für gemeinsame Unternehmungen und informiert über kostenlose oder kostengünstige Angebote.“

Noch ein Tipp

Und zum Schluss noch ein heißer Tipp: Es gibt ein Gewinnspiel! Wer bis zum 14. September das Heftchen mit mindestens drei Anwesenheitsstempeln an die Bezirksvorstehung Innere Stadt (Wipplingerstraße 8) schickt, hat die Chance auf einen großartigen Preis vom Spielwarenhaus Bannert.