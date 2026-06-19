Junge Talente aus den USA erobern die Minoritenkirche

Die Minoritenkirche am Minoritenplatz wird Ende Juni zur Bühne für ein besonderes Konzerterlebnis: Die renommierten Youth Orchestras of Charlotte aus dem US-Bundesstaat North Carolina machen im Rahmen ihrer Europa-Tournee Station in Wien und präsentieren am Freitag, dem 26. Juni, ein abwechslungsreiches Programm mit Werken bedeutender amerikanischer Komponisten.

Von Copland bis Bernstein

Unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten Ernest Pereira bringen die jungen Musikerinnen und Musiker die Vielfalt der amerikanischen Orchestertradition nach Wien. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Aaron Copland, dessen Kompositionen die Weite und den Pioniergeist Amerikas musikalisch einfangen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist die mitreißende Ouvertüre zu Leonard Bernsteins berühmter „West Side Story“. Jazz-Elemente, Latin-Rhythmen und symphonische Klangfülle sorgen dabei für ein musikalisches Feuerwerk, das Konzertfreunde begeistern dürfte.

Europa-Tournee mit Stopp in Wien

Die Europa-Reise der Youth Orchestras of Charlotte führt das Ensemble in zahlreiche renommierte Kirchen und Konzertsäle. Der Auftritt in der geschichtsträchtigen Minoritenkirche im Herzen des 1. Bezirks zählt dabei zu den besonderen Stationen der Tournee.

Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Spielfreude, musikalischer Präzision und emotionaler Tiefe freuen. Die außergewöhnliche Akustik der Minoritenkirche bietet dafür den passenden Rahmen.

Konzert bei freiem Eintritt

Das Konzert findet am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr in der Minoritenkirche, Minoritenplatz 2, 1010 Wien, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung wird jedoch empfohlen und ist über die Website des Kulturclubs möglich.