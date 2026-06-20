Kaputt? Am Hohen Markt wird es wieder ganz!

Rund 1.600 ehrenamtliche Helfer engagieren sich jährlich in Repair Cafés. Repariert werden unter anderem Elektrogeräte, Kleidung, Textilien, Fahrräder und Haushaltsgeräte.

Kaputter Toaster, streikendes Fahrrad oder gerissene Lieblingsjacke: Viele Dinge landen zu früh im Müll, obwohl sie repariert werden könnten. Da kommen die sogeannten Repair Cafés gerade richtig. Dabei handelt es sich um kostenlose Nachbarschaftstreffen, bei denen freiwillige Reparaturhelfe Besucher dabei unterstützen, defekte Alltagsgegenstände wieder funktionstüchtig zu machen.

Kleiner Tipp: Eine neue Website von Re-Use Austria soll den Zugang zu Reparaturhilfe in Österreich nun deutlich erleichtern. Unter www.repaircafes.at finden Interessierte Repair Cafés in ihrer Nähe, inklusive Termine und Standorte. Die Entwicklung der Plattform wurde von Helvetia, dem BMLUK und der Abfallvermeidungsförderung der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen unterstützt.

Repair-Café Pop-up am Hohen Markt

In Österreich gibt es pro Jahr rund 15.000 Reparaturversuche in Repair Cafés – rund 67 % davon sind erfolgreich. Laut Re-Use Austria werden dadurch jährlich 108 Tonnen Abfall vermieden und rund 2.500 Tonnen CO₂ eingespart.

Von 24. bis 25. Juni veranstaltet Helvetia zudem gemeinsam mit Re-Use Austria und dem Repair Team Wien ein Repair Café Pop-up in der Helvetia Generaldirektion am Hoher Markt 10–11 im 1. Bezirk, bei dem Besucher ihre defekten Alltagsgegenstände kostenlos reparieren lassen können.

Die Fakten:

Datum: 24. und 25. Juni 2026

Uhrzeit: jeweils von 12:30 bis 16:30 Uhr

Ort: Helvetia Versicherungen AG, Hoher Markt 10–11, 1010 Wien

Verein: Repair Team Wien

Anmeldung bis 22.6. unter feedback.helvetia.ch