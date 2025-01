Der Krimi-Komödien-Hit: EIN FALL FÜR PATER BROWN

SA, 22. März 2025 – 17.00 Uhr – Premiere

SO, 23. März 2025 – 16.00 Uhr



SA, 26. April 2025 – 17.00 Uhr

SO, 27. April 2025 – 16.00 Uhr



SA, 21. Juni 2025 – 18.00 Uhr

SO, 22. Juni 2025 – 16.00 Uhr



SA, 6. September 2025 – 18.00 Uhr

SO, 7. September 2025 – 16.00 Uhr



SA, 4. Oktober 2025 – 17.00 Uhr

SO, 5. Oktober 2025 – 16.00 Uhr – Dernière

Terminänderungen vorbehalten!



€ 30,- pro Person

€ 27,- pro Person für SeniorInnen, SchülerInnen und StudentInnen

€ 25,- pro Person für UNSER-THEATER-Stammpublikum