Ein Fest für die Sicherheit am Rathausplatz

Das Sicherheitsfest am 25. und 26. Oktober im Herzen der Stadt hat Tradition. Die Helfer Wiens – Polizei, Rettung, Feuerwehr, Zivilschutzvereine – präsentieren ihr umfangreiches Können.

Ein buntes Rahmenprogramm garantiert hervorragende Stimmung am Nationalfeiertag. Bei spektakulären Vorführungen von “Blaulicht & Co” erhalten die Besucher von 9 bis 17 Uhr Einblicke in die oft gefährliche Arbeit der Einsatzorganisationen. Dabei lernen sie gleichzeitig richtiges Verhalten in Notfällen.

K-Kreis mit 41 Organisationen

Mehrere Dutzend Organisationen werden mit Mitarbeitern vorort sein. “Dieses Netzwerk der Sicherheit, der sogenannte K-Kreis bestehend aus 41 Organisationen, trägt seit 35 Jahren maßgeblich dazu bei, dass Wien eine sichere und lebenswerte Stadt ist”, so Bürgermeister Michael Ludwig. “Wer vorbereitet ist, kann sich und anderen helfen. Ich danke den rund 500 Mitarbeitern am Sicherheitsfest”, ergänzt Feuerwehr-Stadtrat Peter Hanke.

25.10.: Tag der Schulen

Der 25. Oktober ist traditionell der “Tag der Wiener Schulen” am Rathausplatz, von 9 bis 14 Uhr sind Tausende Schüler vorort. “Die Helfer Wiens” geben den Mädchen und Buben Tipps zum richtigen Verhalten bei großen und kleinen Notfällen. Dazu gibt es kostenlose Vorträge und Veranstaltungen in spielerischer Form.