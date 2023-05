Ein edles Tröpfchen Wein aus Gersthof

Nach vielen Jahren als Sonderschullehrer haben David und Doris Lenhart beschlossen, ihren Traum zu verwirklichen und ihr Leben dem Weinbau zu widmen. Sie haben einen in die Jahre gekommenen Betrieb am Wagram übernommen und liebevoll restauriert. Den Weingarten bewirtschaften sie nun biologisch. Derzeit sind sie dabei, in Gersthof, in ihrem Heimatbezirk Währing, einen „Grätzl“-Abhof- und Verkostungsshop einzurichten.

Eröffnung

Es wird auch die Möglichkeit zur Rückgabe der Flaschen bestehen, um so die CO2-Belastung zu reduzieren. Die Geschichte soll Leute inspirieren, die sich für eine Veränderung in ihrem Leben entscheiden. Und sie soll Weinliebhabern die Möglichkeit eröffnen, beim „Nachbarn“ mehr über den biologischen Weinbau zu erfahren sowie in den Genuss eines guten Tröpfchens (ab € 11,–) zu kommen. Am 13. Mai eröffnet der neue „Grätzl-Biowein-Shop“ in Gersthof in der Herbeckstraße 43a.