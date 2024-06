Ein neuer Name für Gemeindebau in Hietzing

Zum 70sten Geburtstag gibt’s nicht nur eine Generalsanierung, sondern auch einen Namen für den Gemeindebau in der Bossigasse 18-22 im 13. Bezirk.

Wie viele Wohnhausanlagen im 13. Bezirk entstand auch der Gemeindebau in der Bossigasse 18 – 22 im Rahmen des Wiederaufbauprogramms und der Erschließung zusätzlicher Wohngebiete in den 1950er-Jahren. Parallel zur Verbindungsbahn, liegt sie in einer von Alleestraßen geprägten und mit Villen locker verbauten Gegend.

Bereits 1924 erwarb die Gemeinde Wien die Bauplätze, auf denen später die Wohnhausanlage errichtet und im Jahr der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1955 fertig gestellt wurde. An die “Befreiung” Österreichs von den Besatzungsmächten nach der Vertragsunterzeichnung erinnert eine Gedenktafel.

Doch der Zahn der Zeit nagte auch an ihr. So wird sie im Moment umfassend saniert und es gibt bereits einen sichtbaren Erfolg. Das keramische Mosaik „Die vier Jahreszeiten“ (1955) am Gebäude wurde im Zuge der Bauarbeiten wiederhergestellt. Die von Ernst Paar geschaffen Mosaike stellen die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter dar. Zu finden sind sie an der Ecke Bossigasse/Premreinergasse.

„Kunst am und im Gemeindebau hat in Wien eine mehr als hundertjährige Geschichte. Diese zu bewahren und entsprechend zu sanieren ist mir sehr wichtig, da dadurch auch der öffentliche Raum gestaltet wird. Mein Dank gilt Wiener Wohnen einerseits für die Wiederherstellung der Mosaike und andererseits für die umfassende Sanierung der Wohnhausanlage. Das ist nicht nur ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, sondern in diesen schwierigen Zeiten auch eine große Heizkostenersparnis für die Mieterinnen und Mieter.“, hält der stellvertretende Bezirksvorsteher Marcel Höckner fest.

Neuer Namen für das “alte” Gebäude

Sobald der Gemeindebau fertig saniert ist und in neuem Glanz erstrahlt, wird ihn nicht nur Kunst, sondern auch ein neuer Name zieren.

„Unser Antrag zur Benennung der Wohnhausanlage in ‚Vier Jahreszeiten Hof‘ wurde einstimmig angenommen. Nach der Fertigstellung wird die frisch sanierte Anlage ihren Namen bekommen.“, freut sich Bezirksvorsteher Stellvertreter Marcel Höckner über die guten Nachrichten für die Bewohner.