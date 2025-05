Mahlzeit! Rezepte für die Nachbarn im Gemeindebau

In Wiens Gemeindebauten wird nicht nur gewohnt, sondern auch gekocht, geteilt und gelacht. Das neue Kochbuch „Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau“ bringt Vielfalt auf den Teller und Menschen an einen Tisch.

Was haben Kärntner Kasnudeln, palästinensische Maqluba und Apfelstrudel gemeinsam? Sie alle erzählen Geschichten von Zuhause, von Tradition – und im besten Fall auch von guter Nachbarschaft. In Wiens Gemeindebauten leben rund eine halbe Million Menschen, und wo viele Menschen zusammenleben, da wird auch viel gekocht. Genau das feiert das neue Kochbuch, das aus einem einzigartigen Projekt des Nachbarschaftsservices wohnpartner hervorgegangen ist. „So schmeckt Gemeindebau“, sagt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál – und hat damit ziemlich recht.

Ein Rezept für Zusammenhalt

Zehn Kochgruppen aus verschiedenen Wiener Gemeindebauten haben in monatelanger Arbeit ihre Lieblingsrezepte gesammelt, probiert, getauscht – und vor allem gemeinsam gekocht. Das Ergebnis heißt „Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau“ und ist mehr als nur ein Kochbuch. Es ist ein Plädoyer für das Miteinander, für Offenheit, Neugier und kulinarische Abenteuerlust.

Die Teilnehmenden kommen aus allen Ecken der Welt – genau wie ihre Rezepte. Von bodenständigen Eiernockerln über vegane Linsengerichte bis hin zu orientalischem Gebäck: Der Geschmack des Gemeindebaus kennt keine Grenzen. Die Botschaft dahinter ist klar, essen verbindet. Und wo man gemeinsam kocht, da entstehen Freundschaften, Verständnis und manchmal auch ganz neue Lieblingsgerichte.

Kochen gegen Einsamkeit

Die Kochgruppen sind Teil eines größeren sozialen Engagements. wohnpartner, ein Service der Stadt Wien, bringt Menschen im Gemeindebau zusammen. Das geschieht durch Nachbarschaftsprojekte, Beratungen, Chöre, Bastelgruppen und eben auch durch Kochen. Denn beim Schälen, Rühren und Kosten kommt man sich schnell näher. „Gerade in Zeiten wie diesen ist das soziale Miteinander besonders wichtig“, sagt Gaál.

Isolation und Einsamkeit haben in der Küche der wohnpartner-Gruppen keinen Platz. Hier wird nicht nur gekocht, sondern auch gelacht, erzählt und manchmal sogar getanzt. Und weil’s gemeinsam leichter geht, arbeitet man gleich nachhaltig: Reste werden verwertet, Ressourcen geschont, Geld gespart. Claudia Huemer, Bereichsleiterin bei wohnpartner, bringt es auf den Punkt: „Kochen ist ein Türöffner. Wer zusammen kocht, versteht sich besser – auch in Konfliktsituationen.“

Kochbuch mit Mehrwert

„Mahlzeit!“ ist nicht nur ein praktisches Kochbuch, sondern auch ein echter Hingucker. Auf 120 liebevoll gestalteten Seiten gibt es Rezepte für jede Lebenslage: vom Picknick im Park über Kinderküche bis hin zu süßen Verführungen. Besonders praktisch: Zu vielen Gerichten gibt es QR-Codes, die zu kurzen Kochvideos führen. Ideal für alle, die lieber nachmachen als nachlesen.

Neben Zutaten und Zubereitung liefern die Clips auch Geschichten. Wer hat das Rezept beigesteuert? Warum ist es besonders? Und was verbindet die Menschen damit? – So wird jedes Gericht zur kleinen Reise durch den Gemeindebau mit all seinen Kulturen, Sprachen und Aromen. Das Wiener Bezirksblatt verlost 3 Exemplare!

Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau

Herausgeber: Claudia Huemer & Josef Cser

echomedia Buchverlag, 120 Seiten, € 24,90

ISBN: 978-3-903989-79-5