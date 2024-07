Ein neuer Präsident führt den Rotary Club Hietzing

Im Herbst feiert der Rotary Club Hietzing sein 15jähriges Bestehen. Jetzt zelebrierte man aber erst einmal die Amtsübergabe an den neuen Präsidenten.

Anzeige

Rotary ist eine internationale Organisation von Serviceclubs, in denen sich Angehörige unterschiedlicher Berufe regelmäßig treffen, um nicht nur Freundschaften zu pflegen, sondern auch konkrete Maßnahmen setzen, um Menschen zu helfen, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Der erste dieser Clubs wurde bereits 2015 in Chicago ins Leben gerufen. Mittlerweile zählt am weltweit über 35.000 Clubs in mehr als 200 Ländern mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern.

Dazu zählt auch der Rotary Club Hietzing. 2009 wurde er auf der Gloriette gechartert, wie man die Gründung nennt. Bereits ein Jahr darauf lud man zum 1. Hietzinger Rindfleischessen für den guten Zweck, das seither regelmäßig stattfindet. Damals wurden übrigens € 12 800. – für die Flutopfer in Pakistan gesammelt.

Heute zählt der Rotary Club Hietzing 36 Mitglieder und der gute Zweck prägt weiterhin ihr Engagement. So wurden auch im letzten Jahr bei diversen Events mehrere tausend Euro gesammelt, mit denen bedürftige Kinder und Jugendliche unter anderem bei ihrer Ausbildung unterstützt werden.

Neuer Präsident übernimmt das Ruder

Kürzlich trafen sich die Rotarier des 13. Bezirks im Penthouse des Parkhotels Schönbrunn um einem besonderen Ereignis beizuwohnen, wie Bezirksvorsteher und Gründungsmitglied des Rotary Clubs Hietzing Nikolaus Ebert erklärte. „Vor 15 Jahren wurde dieser wunderbare Club auf der Gloriette gechartert. Heute sind wir hier mit Blick auf die Gloriette zusammengekommen, um die Fortsetzung unseres sozialen Engagements zu zelebrieren.“

In feierlichen und freundschaftlichen Rahmen übergab die bisherige Präsidentin Katharina Kränkl ihr Amt und dessen Insignien an ihren Nachfolger Christian Buczolich, der versprach die ihm übertragene Verantwortung im Sinne der Rotarier getreulich auszuüben.

Wer mehr über den Rotary Club Hietzing erfahren möchte: wien-hietzing.rotary.at