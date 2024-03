Gesundheitstipp: Oase der Ruhe ganz in der Nähe

Im Health Resort Marienkron unweit von Wien werden unter anderem eine Fastenwoche, eine Detox-Kur sowie vegetarische Köstlichkeiten angeboten.

Marienkron besticht als Oase der Ruhe unweit von Wien! Das Health Resort Mönchhof im Burgenland schafft mit Massagen, Wickel, Meditationen und Beauty-Treatments Impulse zur Stärke der inneren Balance. Das bringt die notwendige körperliche und mentale Entspannung mit sich, um den Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit zu begegnen.

Spezielle Fastenwoche

Eine Fastenwoche oder Detox-Kur, also eine Kombination aus basischer Detox-Ernährung und ausleitender Anwendung, sorgt für einen Energiebooster und stärkt das Wohlbefinden. „Bewusste Perioden der Reduktion wirken dabei unterstützend, um von innen heraus zu entspannen und Reparaturmechanismen im Zellstoffwechsel in Gang zu setzen. Das wirkt einerseits stärkend auf das Immunsystem und andererseits dem Alterungsprozess entgegen“, weiß Dr. Ulrike Göschl, die ärztliche Leiterin im wunderschönen Marienkron.

Tausende Nervenzellen

Die Basis des Wohlfühlens liegt nämlich im Darm: Er ist ein Organ mit tausenden Nervenzellen und der vielfältigen Welt der Darmflora. Wird der Darm entspannt, stärkt sich auch das Immunsystem, und wir fühlen uns spürbar besser. Daher wird in Marienkron auch feinste vegetarische Küche mit vielen Kräutern angeboten.

Obst, Gemüse & kalte Erdäpfel

Wertvolle Infos zum menschlichen Wohlbefinden:

• Zu den Lebensmitteln, die das Darm-Wohlbefinden stärken, gehören Obst und Gemüse, kalte Erdäpfeln, Vollkornprodukte sowie Hülsenfrüchte.

• Das Health Resort Marienkron liegt in in der Birkenallee 2 in 7123 Mönchhof. Infos: www.marienkron.at