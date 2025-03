Tradition trifft Hilfsbereitschaft: Das 103. Elmayer-Kränzchen

Am Faschingsdienstag verwandelte sich die Hofburg erneut in eine strahlende Tanzkulisse: Das 103. Elmayer-Kränzchen, einer der traditionsreichsten Bälle Wiens, begeisterte rund 3.000 Gäste mit festlicher Eleganz, klassischem Tanzvergnügen und einem karitativen Anliegen.

Dank der großzügigen Ballbesucher konnte eine Spendensumme von 60.000 Euro erzielt werden, die zwei wohltätigen Projekten zugutekommt – dem Kinderpflegedomizil FRIDOLINA im Haus der Barmherzigkeit und der Ukraine-Hilfe von Ärzte ohne Grenzen Österreich.

Walzertakt für die Nächstenliebe

Noch bevor sich die Tanzpaare schwungvoll zur Musik bewegten, überreichte Ballorganisator Thomas Schäfer-Elmayer feierlich die Spendensumme. „Mit ihrem Ballbesuch setzen Sie ein starkes Zeichen für gelebte Nächstenliebe und ermöglichen Lebensqualität für Menschen in schwierigen Situationen“, betonte er in seiner Ansprache.

Ein Teil der Spenden kommt dem Kinderpflegedomizil FRIDOLINA zugute, das sich um Kinder und Jugendliche mit komplexen, lebensverkürzenden Erkrankungen kümmert. Christoph Gisinger, Direktor des Haus der Barmherzigkeit, nahm die Unterstützung dankend entgegen und hob hervor, wie essenziell verlässliche Partner für die wertvolle Arbeit seines Teams sind.

Der zweite Spendenanteil unterstützt die humanitären Hilfsmaßnahmen von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine. Drei Jahre nach Kriegsbeginn versorgen die medizinischen Teams nach wie vor Menschen in Not – sei es durch mobile Kliniken, Notfallversorgung oder psychologische Betreuung.

Höhepunkte eines rauschenden Ballabends

Ein Highlight des Abends war die feierliche Eröffnung durch 700 junge Tänzerinnen und Tänzer des Jungdamen- und Jungherrenkomitees. Musikalische und tänzerische Höhepunkte folgten Schlag auf Schlag: Die Mezzosopranistin Florentina Serles bezauberte mit ihrer Stimme, die Tänzer des Tanzsportclubs Schwarz Gold faszinierten mit spektakulären Choreografien, und der „Elmayer-Walzer“, komponiert von Alma Deutscher, sorgte für Gänsehautmomente.

Ein besonderer Publikumsmagnet war – wie jedes Jahr – die traditionelle Quadrille, die Thomas Schäfer-Elmayer selbst anleitete. Zwischen Walzerschritten und festlichen Klängen sorgte das Catering von MOTTO für kulinarische Genüsse.

Das Haus der Barmherzigkeit – Hilfe, die von Herzen kommt

Das Haus der Barmherzigkeit, das mit dem Kinderpflegedomizil FRIDOLINA unterstützt wurde, bietet umfassende Pflege für schwer erkrankte und pflegebedürftige Menschen. In sieben Einrichtungen in Wien und Niederösterreich erhalten rund 1.300 Bewohnerinnen und Bewohner individuelle medizinische Betreuung. Besonders wichtig ist dem Haus der Barmherzigkeit ein selbstbestimmtes und abwechslungsreiches Leben für seine Schützlinge – Werte, die auch durch Spenden wie jene des Elmayer-Kränzchens gestärkt werden.