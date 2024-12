Endlich: Der neue Fahrplan der S80 ist auf Schiene

Mit 15. Dezember tritt der neue Fahrplan in Kraft und bringt für die Wienern Verbesserungen auf der Linie S80, die Hütteldorf über den Wiener Hauptbahnhof mit Aspern Nord verbindet.

Auf der wichtigen Verbindung zwischen dem Osten und dem Westen Wiens erwartet die Fahrgäste neue Verbindungen in der Nacht an Wochenenden und vor Feiertagen, Taktverdichtungen in den Morgenstunden und bessere Anbindungen an das übrige Öffi-Netz.

Besonders Nachtschwärmer auf der Ost-West Achse profitieren künftig von verbesserten Verbindungen. So wird die Linie S80 künftig an Wochenenden und vor Feiertagen auch nachts im 30-Minuten Takt fahren.

Neue Frühverbindungen

Pendler und Schüler profitieren auf der Linie S80 von zwei neuen Frühverbindungen je Fahrtrichtung auf dem besonders stark frequentierten Abschnitt zwischen Wien Hauptbahnhof und Aspern Nord.

Die ÖBB schaffen durch diese Verbesserungen einen U-Bahn-ähnlichen Takt zwischen Wien Hauptbahnhof und Aspern Nord. Denn ab dem Hauptbahnhof fahren von Montag bis Freitag zusätzlich Züge um 06:16 Uhr und 07:16 Uhr sowie von Aspern Nord um 07:21 Uhr und 08:21 Uhr. Gemeinsam mit den Linien REX8 und R81 sorgen diese ergänzenden S80-Verbindungen für deutliche Verbesserungen im Pendler-Frühverkehr.

Wichtige Ost-West Verbindung

Die Linie S80 ist seit jeher eine wichtige Öffi-Verbindung für die Wiener. Sie verbindet die Wiener Bezirke Penzing, Hietzing und Meidling im Westen sowie Margareten, Wieden und Favoriten in Zentrumsnähe mit Simmering im Osten sowie der Leopoldstadt und Donaustadt im Nordosten.

Mit den S80-Halten in Hütteldorf, in Meidling, am Hauptbahnhof, in Simmering, in Stadlau und in Aspern Nord ermöglichen die ÖBB den Umstieg auf alle Wiener U-Bahn-Linien, die Züge der West- und Südstrecke, Ostbahn, Marchegger Ostbahn und Laaer Ostbahn. Darüber hinaus können die Fahrgäste der Linie S80 auf zahlreiche Straßenbahn-, Stadt- und Regionalbuslinien umsteigen.