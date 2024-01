Entwarnung: Parkplätze beim Donauturm bleiben!

Entwarnung für die Anrainer am Bruckhaufen und an der Arbeiterstrandbadstraße: Der Parkplatz beim Donauturm bleibt erhalten. Damit ist der Fortbestand der Überlappungszone zwischen dem 21.und 22. Bezirk im Norden Wiens gesichert.

Die Vorgeschichte: Die in die Jahre gekommene Parkplatzfläche im Kreuzungsbereich Donauturmstraße – Arbeiterstrandbadstraße sollte rückgebaut werden. „Sie wird seit der Einführung des Parkpickerls weniger genützt, selbst in den Sommermonaten sind die Parkplätze entlang der Arbeiterstrandbadstraße nicht ausgelastet“, so die Argumentation der grundverwaltenden Fachabteilung MA 42 – Wiener Stadtgärten.

Parkplatz liegt in Überlappungszone

Die Crux dabei: Der Parkplatz liegt in einer zwischen den Bezirksvorstehern von Floridsdorf und Donaustadt vereinbarten und seit 1. Juli 2022 gültigen sogenannten „Überlappungszone“. Das heißt, wer im Besitz eines für Floridsdorf gültigen Kurzparkpickerls ist, darf sein Auto auf diesem Parkplatz regulär abstellen, auch wenn der in Donaustadt liegt.

Bezirksvorsteher gegen Umbaupläne

Der Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai hat daher nach Bekanntwerden dieser Pläne mit seinem Donaustädter Amtskollegen Ernst Nevrivy Kontakt aufgenommen. Dabei zeigte sich, dass die beiden Bezirkschefs andere Wahrnehmungen zur Parkplatzauslastung haben als die Stadtgärten. „Die Parkplätze werden gebraucht“, erklären sie unisono.

Entwarnung: Zone wird nun saniert

In einem gemeinsamen Interview mit dem ORF haben die beiden Bezirksvorsteher nun Entwarnung gegeben: Der Parkplatz und damit auch die Überlappungszone bleibt und wird nach den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen wieder für die Bevölkerung zur Verfügung stehen.