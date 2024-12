35 Jahre im Amt: Hohenberger mit Marktamtspreis geehrt

Am Freitag, den 13. Dezember 2024, wurde Bezirksvorsteher Erich Hohenberger mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet.

Anlässlich seines 35-jährigen Jubiläums als Bezirksvorsteher des 3. Bezirks überreichte Marktamtsdirektor Andreas Kutheil das „Marktgewicht in Gold“. Diese prestigeträchtige Auszeichnung, die nur in begrenzter Anzahl vergeben wird, trägt in diesem Fall die Nummer 35 und würdigt Hohenbergers jahrzehntelanges Engagement.

Ein Meilensteinjahr: 1989 und die Bedeutung für den Rochusmarkt

Das Jahr 1989 markierte nicht nur den Amtsantritt von Erich Hohenberger, sondern war auch ein bedeutendes Jahr für das Marktamt. Die Fertigstellung der U3-Baustelle ermöglichte die Rückkehr des Rochusmarktes an seinen heutigen Standort. In den folgenden Jahrzehnten hat sich der Rochusmarkt, auch dank der engen und produktiven Zusammenarbeit mit Hohenberger, zu einem der beliebtesten Märkte Wiens entwickelt. Mit rund 55.000 Besucher*innen pro Woche ist er heute ein zentraler Treffpunkt der Stadt.

Erfolgreiche Kooperation: Von Brunnenbau bis Sanierungen

Die herausragende Partnerschaft zwischen dem Marktamt und Bezirksvorsteher Hohenberger ist geprägt von zahlreichen erfolgreichen Projekten. Gemeinsam wurden Maßnahmen wie der Bau des Brunnens und die zügige Umsetzung geplanter Sanierungen am Marktgebiet realisiert. Hohenberger zeichnete sich stets durch seinen Einsatz und seine Bereitschaft aus, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Seine Unterstützung hat maßgeblich dazu beigetragen, den Rochusmarkt zu einem Vorzeigemodell für urbane Marktkultur zu machen.

Die Bedeutung des „Marktgewichts in Gold“

Das „Marktgewicht in Gold“ ist die höchste Auszeichnung, die das Marktamt für außergewöhnliches Engagement vergibt. Diese streng limitierte Ehrung steht symbolisch für die Kernwerte des Marktamtes: Genauigkeit, Redlichkeit, Unbestechlichkeit und Beständigkeit. Das Gewicht selbst ist eine Hommage an den täglichen Handel, den es auf den Märkten seit jeher repräsentiert – eine Tradition, die bereits Joseph Roth in seinem Roman „Das falsche Gewicht“ eindrucksvoll beschrieben hat.

Informationen und Kontakt

Für weitere Informationen über die Arbeit des Marktamtes oder die Auszeichnung „Marktgewicht in Gold“ steht das Marktamts-Telefon zur Verfügung. Es ist unter der Wiener Telefonnummer 4000 – 8090 von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, samstags zwischen 8 und 18 Uhr sowie sonntags zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar.