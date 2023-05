Fußballstar Erling Haaland in der Leopoldstadt!

Sensations-Transfer in der Leopoldstadt: Erling Haaland, der Stürmerstar, der heute (9. Mai) im Champions-League-Hit mit Manchester City gegen Real Madrid spielt, ist in der Hollandstraße zu bewundern – allerdings nur auf einem riesigen Plakat an einer Hauswand in der Nähe des Donaukanals.

Dort wirbt der beste Stürmer der Welt für eine bekannte Uhrenmarke. Das Wiener Bezirksblatt war dabei, als das Plakat aufgezogen wurde – die Anrainer staunten nicht schlecht. Und Fans des stürmischen Norwegers sollten vorbeikommen, um vielleicht das eine oder andere Foto mit ihrem Star zu schießen.