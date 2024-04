Eins, zwei, Kinderpolizei: So lernen Kleine & Größere

Am Wochenende findet der Auftakt der diesjährigen Kinderpolizei-Initiative statt. In der Prater Hauptallee wird’s rundgehen.

Tatü, tata, die Kinderpolizei ist da … Die „Freunde und Helfer“ laden am Samstag, 27. April, alle Interessierten in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in den Schulverkehrsgarten ein. Ort des spannenden Treibens ist die Prater Hauptallee in 2. Bezirk. Den großen und kleinen Besuchern wird ein vielfältiges Programm geboten.

Tolle Höhepunkte für Klein & Groß

Von der Aufnahme zur Kinderpolizei über die Präsentation eines Polizei-Motorrades und eines -Autos bis zur Absolvierung eines Fahrrad-Parcours reicht die Palette. Zudem gibt es Informationsstände der WEGA (Alarmabteilung) und anderer Polizeieinheiten sowie einen Recruiting-Stand für Bewerber für den Exekutivdienst. Die Polizei betont: „Nutzen Sie die Chance, einen aufregenden Tag mit der Kinderpolizei zu erleben. Wir freuen uns, einen Einblick in den Polizei-Alltag geben zu können.“