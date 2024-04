Maya Garden: Sommerliches Flair am Ufer der Donau

Am 30. April öffnet der Maya Garden (Handelskai 343, 1020 Wien) seine Pforten und läutet damit die Beach-Saison 2024 ein. Doch dieser Ort ist weit mehr als nur ein Strandlokal – er verkörpert einen Lebensstil.

An den Ufern der Donau gelegen, entführt uns dieser mystische Hotspot in eine Welt voller Summer Vibes und Beach Flair, geschaffen von der einzigartigen Vision der One Life Group.

©Bardh Sokoli | One Life Group

Boho-Chic trifft auf antike Maya-Ästhetik

Seit seiner Eröffnung im Juli 2023 hat der Maya Garden bereits eine beeindruckende Reputation aufgebaut. Er erinnert an internationale Beach Clubs, doch gleichzeitig ist er so viel mehr. Hier verschmelzen Kulinarik, Musik und Lifestyle zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Atmosphäre ist geprägt von einem lebendigen Boho-Style, der die Geister der Maya-Götter beschwört.

Ein Ort für Genießer und Nachtschwärmer

Besucher:innen des Maya Garden erwartet eine Vielzahl an Erlebnissen. Von chilligen Strandbetten bis hin zu internationaler Soul-Food-Küche vom Grill – hier kommt jeder auf seine Kosten. Doch das Highlight sind zweifellos die spritzigen Cocktails und erlesenen Drinks, die von einem DJ-Soundtrack begleitet werden, der zum Tanzen einlädt und die Nacht zum Leben erweckt.

Ein Rückzugsort inmitten des Großstadttrubels

Der Maya Garden ist nicht nur eine Partylocation, sondern auch ein Ort der Ruhe und Entspannung. Die sorgfältig kuratierte elektronische Musik schafft eine Atmosphäre, die den Puls des modernen Lebens widerspiegelt, aber gleichzeitig einen Ort der Erholung bietet. Mit einem vielfältigen Angebot an renommierten DJs und Live-Künstler:innen spricht das Musikprogramm eine breite Palette von Geschmäckern an.

Programm-Highlights

Zahlreiche Kollektive wie „Juicy Club“, „30 Dancing“ und das „Nachtschicht Revival“ stehen neben anderen bekannten Namen am Programm der One Life Group.

Tipp: Viennas erster Day Time Club, der „Jolly Rogers Club“, hat zu Beginn des Jahres 2024 sein Opening gefeiert und befindet sich an der selben Adresse wie der Maya Garden. Hier wird für Club-Überraschungen ab 19 Uhr gesorgt – especially on Weekends! Stay tuned!

Alle Informationen zum Maya Garden sind auf www.maya.garden und auf Instagram unter @mayagarden.vienna zu finden.

„Unser Lifestyle-Konzept ermöglicht unseren Gästen eine breite Palette an Erlebnissen – von der Entspannung auf unseren gemütlichen Sonnenliegen mit Blick auf den Fluss bis hin zum Genuss exotischer Cocktails, inspiriert von alten Maya-Rezepten, und dem Tanz unter den Sternen zu elektronischer Musik.“ Joachim Natschläger Szenegastronom und Gründer der One Life Group, die den Maya Garden betreibt