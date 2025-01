Eros Ramazzotti rockte den Ball der Wiener Wirtschaft

Am vergangenen Freitag verwandelte der Ball der Wiener Wirtschaft die Hofburg in eine festliche Bühne voller Eleganz, Tradition und Überraschungen. Mit Stargast Eros Ramazzotti, einer jungen Ballgeneration und 3.600 Gästen strahlte einer der gesellschaftlichen Höhepunkte Wiens in vollem Glanz.

Schon die Eröffnung setzte starke Akzente: Fahnenparade, der Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees und schließlich der erste musikalische Höhepunkt – die junge Sängerin Anna-Sophie. Ihre Stimme brachte frischen Wind in den prachtvollen Festsaal und wurde mit tosendem Applaus gefeiert.

Dann übernahm die Musik das Zepter: Der Mitternachtsauftritt von Eros Ramazzotti war das emotionale Zentrum des Abends. Mit seinen größten Hits und seiner unverkennbaren Stimme ließ der italienische Weltstar die Herzen im Takt schlagen. Momente voller Lebensfreude und italienischem Flair erweckten die Nacht zum Leben.

Ein Ball, der verbindet

Für Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, war der Abend mehr als nur ein gesellschaftliches Ereignis: „Der Ball der Wiener Wirtschaft bringt alle zusammen. Wir haben Vertreter aller politischen Parteien zu Gast und das ist gut so! “

Präsident Walter Ruck und Bürgermeister Michael Ludwig bewiesen in der prunkvollen Hofburg auch am Tattoo-Stand als „Team Wiener Wirtschaft“ ihr handwerkliches Geschick. Gemeinsam ließen sie sich erst von Innungsmeister Erich Mähnert in die Kunst des Tätowierens einführen, ehe sie dann gemeinsam auf eine Kunsthaut #wienliebe als Motiv wählten.

Musik, Tanz und Gaumenfreuden

Neben den prominenten Highlights erlebten die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Während in der Genuss-Allee Wiener Kulinarik in all ihren Facetten zelebriert wurde, zeigte die Handwerks-Allee, wofür Wiener Traditionsbetriebe stehen. Die Ö3 Disco und der Salon Campari zogen tanzfreudige Nachtschwärmer an, während Live-Bands in den Festsälen für unverwechselbare Momente sorgten.

Der Abend endete so süß, wie er begonnen hatte: Frische Krapfen, liebevoll als „Betthupferl“ überreicht, rundeten das Erlebnis charmant ab und ließen die Gäste mit einem Lächeln nach Hause gehen.