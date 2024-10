Stadthalle: Mega-Stimmung beim Tennisturnier!

Wiener-Bezirksblatt-Mitarbeiter Rafael Steiner war live dabei, wie Sascha Zverev ohne Satzverlust ins Viertelfinale gestürmt ist. Die Stimmung in der Stadthalle war gewaltig. Noch bis Sonntag wird Spitzensport geboten.

“Echt großartig, was hier zu sehen ist. Tennisspiele live zu erleben ist ganz etwas anderes. Man sieht erst, welche Dynamik in den Schlägen ist”, erzählt Rafael nach dem sportlichen Nachmittag in der Stadthalle. An dem Tag “putzte” der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev den US-Amerikaner Marcos Giron 6:2, 7:5, nachdem er schon zum Auftakt Joel Schwärzler mit 6:2, 6:2 besiegt hatte.

Top-Spieler noch im Bewerb

Auch wenn Rafael glaubt, “dass Zverev gute Chancen hat, das Turnier zu gewinnen”, warten noch einige Hürden bis zum Finale am Sonntag. Aktuell sind auch Khachanov, Berrettini, Draper und de Minaur im Viertelfinale. Der als Nummer 1 gesetzt Zverev muss gegen Musetti (Nummer 6 des Turniers) ran, ehe es im Halbfinale zum Duell mit dem Sieger aus Draper–Machac kommen könnte.

500 Punkte für Sieger

Auf den Sieger der Stadthalle wartet jedenfalls ein Preisgeld von 460.000 Euro und 500 Punkte für die Weltrangliste. Für einen Finaleinzug gibt es 250.000 Euro und 330 Punkte. Aktuelle Infos online auf erste-bank-open