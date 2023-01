Virus H5N1: Vogelgrippe in Wien ausgebrochen

Wie die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in einer Aussendung mitteilte, treten derzeit vermehrt Fälle der Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – auf. Bereits mehrere Wildvögel in Wien und Niederösterreich sind vom hochansteckenden Virus H5N1 befallen.

Erster Fall

Der erste Fall in Wien trat am 30. Dezember 2022 bei einem Schwan auf. Seitdem wurden mehrere Wasservögel tot aufgefunden, allesamt von der Tierseuche befallen. Das Virus ist stark krankmachend und hat bereits in den vergangenen Monaten zu großen Verlusten in vielen europäischen Geflügelbetrieben geführt. Das Virus dürfte derzeit in der heimischen Wildvogelpopulation grassieren. Geflügelhalter müssen ab kommender Woche ihre Tiere in Stallungen halten. Eine entsprechende Novelle der Geflügelpest-Verordnung des Gesundheitsministeriums soll in den kommenden Tagen erlassen werden.

Mehr Informationen unter: https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/krankheiten/ai.html