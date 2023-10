Erstversorgungsambulanz hat in Meidling eröffnet

Um Spitalsambulanzen zu entlasten und Kapazitäten für Notfälle freizuhalten, hat Wien in den vergangenen Jahren mehrere vorgelagerte Erstversorgungsambulanzen (EVA) in den Kliniken errichtet. Nun kam eine weitere EVA in der Klinik Meidling dazu.

Das AUVA-Traumazentrum Wien im 12. Bezirk ist eine hochspezialisierte Krankenanstalt, die Patienten bei komplexen traumatologischen Verletzungen spitzenmedizinisch versorgt. Die primäre Aufgabe ist dabei die Unfallheilbehandlung von Patient:innen nach Arbeitsunfällen. Doch nicht jeder Patient, der die Notfallambulanz des Traumazentrums aufsucht, hat eine schwere Verletzung, akute Schmerzen bzw. bedarf einer spitalsärztlichen Behandlung. Daher wurde in Kooperation mit der Stadt Wien, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sowie der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) und der Krankenfürsorgeanstalt für Wien (KFA) am Standort Meidling eine Erstversorgungsambulanz (EVA) eingerichtet.

Die Wartezeiten haben sich für viele Menschen verringert. (Peter Hacker)

„Erstversorgungsambulanzen haben sich in den Krankenhäusern der Stadt Wien sehr gut bewährt. Es ist durch diese vorgeschaltete Versorgungseinheit zu einer spürbaren Entlastung der Spezialambulanzen gekommen, die Patienten werden rasch versorgt – auch an den Wochenenden, die Wartezeiten haben sich für viele Menschen verringert. In vielen Fällen ist nach einer Behandlung in den EVA’s eine weitere Versorgung in den Krankenhäusern nicht mehr notwendig. Ich bin überzeugt, dass sich dieser für die hilfesuchenden Menschen, wie auch für das Krankenhaus positive Effekt wie in den Spitälern der Stadt Wien auch hier im AUVA-Traumazentrum rasch einstellen wird“ so, unterstreicht Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Rasche Behandlung

Das Team aus Spezialisten der Allgemeinmedizin und Pflegekräften wird im Erdgeschoß des Traumazentrums tätig sein. Sollte die Notwendigkeit bestehen, werden Patienten nach erfolgter Diagnose zur weiteren Abklärung an die für sie bestgeeignete Stelle weitergeleitet – im besten Fall können sie jedoch umgehend wieder nach Hause entlassen werden.

„Auch wenn unser primärer Behandlungsauftrag die Versorgung von Arbeitsunfällen ist, sollen auch jene Patient:en, die keine schweren Verletzungen aufweisen, eine bestmögliche Behandlung erhalten. Die Experten des EVA-Teams sind genau dafür im Einsatz. Mit ihrer Hilfe leiten wir Patienten an die richtigen Stellen, an denen sie die für ihre Bedürfnisse beste Behandlung erhalten und entlasten gleichzeitig wichtige Spitalsressourcen “, sagt DI Mario Watz, Obmann der AUVA.

Erstversorgungsambulanz

im AUVA-Traumazentrum Wien Meidling, Erdgeschoß

Kundratstraße 37, A-1120 Wien

Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr