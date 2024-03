Erzdiözese sucht dringend nach Religionslehrern

Mehr als 1.400 katholische Religionslehrer unterrichten derzeit in allen öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen. Doch schon jetzt fehlen vereinzelt Lehrkräfte. Um mehr Nachwuchs zu motivieren, geht die Erzdiözese Wien nun neue Wege.

122.955 Kinder und Jugendliche besuchen im aktuellen Schuljahr den katholischen Religionsunterricht an einer Schule auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien. 107.199 gehören dem katholischen Glauben an, weitere 15.756 Schüler ohne religiöses Bekenntnis melden sich zusätzlich zum katholischen Religionsunterricht an. Unterrichtet werden all diese Kinder und Jugendlichen von derzeit 1.420 engagierten Religionspädagogen. Deren Zahl ist allerdings rückläufig, es fehlt an Jungpädagogen, die den Beruf ergreifen wollen.

„Der katholische Religionsunterricht ist ein Unterrichtsgegenstand, der sich bei jungen Menschen großer Beliebheit erfreut, da er ihre Fragen und Sorgen, Hoffnungen und Ängste zum Thema macht, also so bunt wie das Leben ist. Mit einer gewissen Sorge blicken wir aber auf den Berufsstand der Religionspädagoginnen und -pädagogen“, erklärt dazu Andrea Pinz, Leiterin des Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung in Wien. „Aktuell sind fast 40 Prozent unserer Lehrkräfte 56 Jahre oder älter — und zuletzt war die Zahl der neu bestellten Religionslehrer leider rückläufig, vor allem als Folge der geänderten Ausbildung“, umreißt sie die Problematik. Um Abhilfe zu schaffen hat man sich einiges einfallen lassen.

Postkarten-Kampagne wirbt für den Beruf

Das Schulamt der Erzdiözese Wien geht nun neue Wege, um dem Mangel an Nachwuchskräften rechtzeitig entgegenzuwirken. Unter dem Motto „Zukunft prägen, Religionslehrer:in werden“ läuft seit dem 21. März mehrere Wochen lang eine Postkarten-Kampagne.

Vier Sujets setzen auf starke Farbkontraste und pointierte Aussagen. Die Karten sollen dabei vor allem neugierig machen und die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken — umfassende Informationen zu Ausbildung, Bewerbungs-anforderungen und so wichtigen Fragen wie die nach dem Gehalt liefert die Website zur Kampagne. Zu finden sind die Karten an zahlreichen Örtlichkeiten in ganz Wien — Gastronomie und Hotellerie ebenso wie Studentenheime, Büchereien und Museen.

Die Postkarten sind Teil einer Gesamtstrategie des Erzbischöflichen Schulamtes, um die Religionspädagogik vor den Vorhang zu holen. Geplant ist für heuer etwa eine Aktion in den Pfarren. Auch Veranstaltungen werden intensiv genutzt: Bei der kommenden „Langen Nacht der Kirchen“ beispielsweise werden Religionspädagogik und Religionsunterricht in Kooperation mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/ Krems und der theologischen Fakultät der Universität Wien in den Fokus genommen. Interessierte können im Zwettlerhof neben dem Stephansdom spannende Podiumsdiskussionen besuchen. Und nicht zuletzt werben auch Religionspädaogigen selber in ihren 7. und 8. Klassen für ihren Beruf.

Fakten zum Beruf: Ausbildung und Gehalt

Menschen, die katholischen Religionsunterricht erteilen möchten, sind selbst Mitglied der katholischen Kirche. Für Volksschulen erfolgt die Ausbildung an einer der vier Kirchlichen Pädagogischen Hochschulen (KPH). Für alle weiterführenden Schulen erfolgt die Ausbildung an den KPH gemeinsam mit den Universitäten.

Religionslehrer stehen entweder als Vertragslehrer in einem Dienstverhältnis zu Bund oder Land oder werden als „kirchlich bestellte Religionslehrer“ seitens der Kirche oder Religionsgesellschaft beschäftigt. Das Gehalt der Religionspädagogen wird in jedem Fall vom Staat bezahlt und entspricht jenem von Lehrern anderer Gegenstände. Bei einer Vollanstellung ohne Vordienstzeiten als voll ausgebildeter Lehrer beträgt das monatliche Mindestgehalt 3.401,20 EUR brutto.

Mehr Infos

https://www.schulamt.at/zukunft-praegen-lehrerin-werden