Faber eröffnet neue Zweirad-Filiale „Wien West“ in der Hadikgasse

Ein neues Kapitel beginnt – und das will gefeiert werden! Pünktlich zum Start der Zweirad-Saison 2025 erweitert Faber Roller & Bike seine Geschäftsflächen und eröffnet feierlich den neuen Standort „Wien West“ in der Hadikgasse 192 im ÖAMTC-Gebäude.

Mit dieser dritten Filiale baut Faber seine Präsenz in Wien weiter aus und bringt hochwertige Marken wie Vespa, Piaggio, Moto Guzzi und neu auch Zero Motorcycles noch näher an die Kundschaft.

Ein starkes Line-up für alle Zweirad-Fans

Im Sortiment des neuen Standorts finden sich echte Highlights für Liebhaber italienischer Fahrkultur: Ob die elegante Vespa, die sportliche Piaggio oder die charakterstarke Moto Guzzi – Faber bleibt seinem Ruf als Spezialist für stilvolle Mobilität treu. Mit der Aufnahme der innovativen US-Elektromarke Zero Motorcycles setzt das Unternehmen nun auch ein klares Zeichen in Richtung nachhaltiger Zukunft.

Serviceoffensive für den Westen Wiens

Die neue Filiale in Wien-Penzing soll vor allem die Kunden aus dem Westen der Stadt und dem angrenzenden Umland ansprechen. Neben dem erweiterten Verkaufsraum sorgt eine angeschlossene Werkstatt für umfassenden Service und Betreuung rund ums Zweirad – alles bequem an einem Standort.

Großes Opening-Event am 28. März

Am 28. März 2025 lädt Faber herzlich zum großen Eröffnungsevent ein. Unter dem Motto „Ein neues Kapitel beginnt“ erwartet die Besucher ein erlebnisreicher Tag mit:

Streetfood vom Foodtruck

Erfrischenden Getränken für alle Gäste

Exklusiven Einblicken in das neue Sortiment

Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Zweirad-Enthusiasten – es ist der perfekte Start in die neue Saison!

Gratis-Testfahrten vom 3. bis 5. April

Wer selbst in den Sattel steigen will, kann vom 3. bis 5. April bei kostenlosen Testfahrten die neuesten Modelle von Vespa, Piaggio und Zero hautnah erleben. So lässt sich der Frühling standesgemäß begrüßen – mit Wind im Gesicht und PS unter dem Sitz.

Jetzt vorbeischauen & profitieren

Die ersten Wochen nach der Eröffnung warten mit besonderen Angeboten – nur solange der Vorrat reicht! Ob du auf der Suche nach einem kultigen Roller, einem dynamischen Stadtflitzer oder einem emissionsfreien Kraftpaket bist: Im neuen Faber-Standort in Wien-Penzing findest du garantiert das passende Bike.

Mehr unter faber.at/standort-hadikgasse