Fachmittelschule Wien 23: Hier lernt man fürs Leben

Kürzlich stand die Fachmittelschule Wien 23 ganz im Zeichen von „Meet your Future“. Ein besonderes Projekt, bei dem Schüler sich schon heute Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen können.

Mehr als 50 bekannte und österreichweit agierende Unternehmen aus den Bereichen IT, Technik, Handwerk und Industrie, Handel und Büro, Soziales, Tourismus sowie Landwirtschaft und Natur, aber auch verschiedene Sozialpartner und weiterführende Schulen waren der Einladung der Fachmittelschule gefolgt, um sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Um sowohl den Jugendlichen als auch den Betrieben ausreichend Gelegenheit zum regen Austausch zu bieten, wurden für alle zwölf Klassen ein mehrstündiges Speed-Dating-Event organisiert, das in der Rundturnhalle im Wohnpark Alt Erlaa abgehalten wurde.

Die Schüler konnten sich in den vorausgegangen Projekttagen intensiv vorbereiten. Bei diesen informierten sich die Jugendlichen nicht nur über die teilnehmenden Unternehmen, sondern auch über das breite Ausbildungsangebot, das ihnen beim Speed-Dating-Event offeriert wurde. Zusätzlich trat das AMS in beratender Funktion auf und unterstützte die Jugendlichen mit interessanten Workshops zum Thema Berufswahl. Diese Berufswünsche waren wiederum von den Lehrkräften aufgegriffen worden, um mit den Jugendlichen Lebensläufe und Bewerbungsschreiben aufzusetzen, die sie beim Event an interessierte Betriebe ausgaben.

Ende Jänner geht es weiter

Ziel des mehrstündigen Speed-Datings war es, dass Kleingruppen von drei Jugendlichen alle sieben bis acht Minuten neue Unternehmen bzw. Schulen kennenlernen können, um sich einerseits Plätze für die bald anstehenden berufspraktischen Tage zu sichern und andererseits über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Im Jänner 2024 geht das Berufs-Speed-Dating dann in Runde zwei, die unter dem Motto: „Find your Match“ stattfinden wird. Dabei können sich die Schüler direkt vor Ort bei den teilnehmenden Firmen um Lehrstellen bewerben oder für Schulplätze voranmelden.