Falco-Night mit Jukebox-Premiere und OPUS-Star Sunny Pfleger

Gestern Abend verwandelte sich das beliebte Lokal Falco’s am Schwarzenbergplatz in einen ganz besonderen Ort der Erinnerung und Musik: Susanne & Heinz Pollischansky luden zur Falco Night – und zahlreiche prominente Gäste folgten der Einladung.

Persönliche Einblicke in Falcos Leben

Durch den Abend führte charmant DOMINIC HEINZ. Ein emotionaler Höhepunkt war der Auftritt von Ronald Seunig, langjähriger Freund Falcos und Vorsitzender der Falco Privatstiftung. Er gewährte exklusive Einblicke in das Leben des Ausnahmekünstlers. So verriet er etwa, dass Falcos Lieblingslied „Dance Mephistoo“ war – und dass das oft als düster interpretierte „Out of the Dark“ keineswegs ein Hinweis auf den nahenden Tod des Künstlers sei.

Ein ganz besonderes Geschenk

Als besonderes Highlight überreichte Ronald Seunig den Gastgebern eine streng limitierte, auf nur 15 Exemplare beschränkte FALCO JUKEBOX. Diese hat ab sofort im Falco’s ein neues Zuhause. „Es freut uns ganz besonders, dass diese einzigartige Jukebox hier im Falco’s sein neues Zuhause gefunden hat. So können wir den Falco-Fans in unserem Restaurant noch mehr Erlebnis bieten“, erklärten SUSANNE & HEINZ POLLISCHANSKY sichtlich bewegt.

Musik verbindet Generationen

Zwei Nachwuchstalente der Falco Privatstiftung sorgten für Gänsehautmomente: Sie performten zunächst „Shallow“ von Lady Gaga und präsentierten anschließend ein eigens komponiertes Lied. Die musikalische Brücke zu den Legenden schlug dann Ewald „Sunny“ Pfleger Mastermind der Kultband OPUS, gemeinsam mit den beiden Sängerinnen – mit einer mitreißenden Version des Klassikers „Flying High“.

Buchpremiere mit Herz und Humor

Doch nicht nur die Musik stand im Mittelpunkt: EWALD PFLEGER stellte zusammen mit Co-Autor Andy Zahradnik seine neue Biografie „Live is Life“ vor. Mit viel Charme las Pfleger aus dem Buch, erzählte persönliche Anekdoten – auch über gemeinsame Zeiten mit Falco – und begeisterte das Publikum mit unplugged-Versionen seiner größten OPUS-Hits.