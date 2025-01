Farbenfroh: Er kalibriert den Blick auf “true colours”

Fotografieren ist seine Leidenschaft. Mit der Ausstellung “True Colours” erfüllt sich Rudolf Pasquali von 22. bis 24. Jänner in der Gumpendorfer Straße einen Lebenstraum.

Er blickt auf 50 Jahre Foto-Leidenschaft zurück. „Licht, Linien und Momente in Farbe zu tauchen und so zu framen, dass sie einer einzigartigen, vielleicht besonderen Sichtweise gerecht werden” war von Anfang an Pasqualis Leitgedanke. Das begann in den 1960er-Jahren mit der Kultkamera Agfa Click-Clack, die damals ein „Plastikbomber“ war und noch über einen 6 x 9 Rollfilm verfügte, danach kamen die mechanischen SRL-Kameras, gefolgt von Digitalkameras und den Spiegellosen.

Pasquali will unterhalten

Der Künstler will mit seinen Bildern nicht moralisieren, sondern unterhalten. Wenn es einen kritischen Unterton gibt, „dann immer mit einem Augenzwinkern”. Die meisten Bilder sind auf Urlaubsreisen zwischen Italien und den USA entstanden. „Denn“, so der Hobbyfotograf, „zu einer Spezialisierung ist es nie gekommen“.

Foto-Ausstellung „True colours“:

Retrospektive von Rudolf Pasquali

Im „ausstellungsraum“, 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 23

Zeitraum: 22.-24. Jänner 2025, täglich von 17-21 Uhr

Vernissage am 22. Jänner, um 17 Uhr

EINTRITT FREI