Abschied von der Freyung: Kunstforum blickt nach vorn

Mit Ende August 2025 endet der Ausstellungsbetrieb im Bank Austria Kunstforum Wien auf der Freyung.

Eine Entscheidung, die in der österreichischen Kulturlandschaft nicht unbemerkt geblieben ist. Wie bereits im letzten Newsletter sowie durch zahlreiche Medienberichte bekannt wurde, markiert dieser Schritt das Ende eines bedeutenden Kapitels in der Wiener Ausstellungsszene – doch kein endgültiges.

Neuanfang in Sicht: Die Zukunft des Kunstforums

Hinter den Kulissen wird intensiv an der Zukunft des Hauses gearbeitet. Das Kunstforum Wien plant bereits den nächsten Schritt und zeigt sich optimistisch: Schon im Herbst 2025 sollen konkrete Pläne für ein neues Ausstellungshaus mit neuen Partnern präsentiert werden. Erste Gespräche verlaufen vielversprechend, was das Team zuversichtlich stimmt. Das Ziel ist klar: Die Weiterführung eines der renommiertesten Ausstellungshäuser Österreichs.

Ein Dank an ein treues Publikum

Großer Dank gilt dem Publikum, das das Kunstforum über vier Jahrzehnte hinweg begleitet hat. Besonders in den letzten Wochen und Monaten haben zahlreiche solidarische und wertschätzende Rückmeldungen das Team erreicht – ein Zeichen der tiefen Verbundenheit vieler Besucherinnen und Besucher. Über 60.000 Gäste bei der aktuellen Ausstellung „Anton Corbijn – Favourite Darkness“ unterstreichen einmal mehr die Relevanz des Programms, das das Kunstforum seit Jahren prägt.

Letzte Ausstellung auf der Freyung: „MENSCH BERLIN“

Bevor die Türen auf der Freyung endgültig schließen, erwartet das Publikum ab dem 9. Juli 2025 noch ein besonderes Highlight: Die Jubiläumsausstellung „MENSCH BERLIN“, kuratiert von der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank, zeigt über 120 Werke aus einer der bedeutendsten Sammlungen figürlicher Kunst der Nachkriegszeit. Der Fokus liegt auf der Zeit vor und nach der deutschen Wiedervereinigung – eine sehenswerte Schau, die noch einmal das hohe Niveau des Ausstellungshauses unter Beweis stellt.

Neue Wege für bewährte Inhalte

Auch über die Freyung hinaus bleibt das Kunstforum aktiv. Ab dem 6. September 2025 wird eine Auswahl der renommierten Sammlung Fotografis in Berlin zu sehen sein. Und ein weiterer Meilenstein kündigt sich bereits an: Die lang vorbereitete Ausstellung „Marina Abramović“ findet ab dem 10. Oktober 2025 in der ALBERTINA MODERN ein neues Zuhause – ein weiteres Zeichen für den Fortbestand der inhaltlichen Linie des Kunstforums.

Ein Abschied, der Hoffnung macht

Der Abschied von der Freyung ist kein Ende, sondern ein Übergang. Das Kunstforum Wien bedankt sich für Jahrzehnte der Unterstützung und lädt das Publikum ein, auch auf dem kommenden Weg dabei zu sein – auf dem Weg zu einem neuen Ort für große Kunst.