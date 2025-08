Bowl trifft Beat: Fat Monk tanzt den Hauptbahnhof wach

Was passiert, wenn Streetdance auf Streetfood trifft? Gestern wurde der Wiener Hauptbahnhof Zeuge einer ungewöhnlichen, aber umso lebendigeren Szene: Zur Eröffnung des neuen Apapika Stores im ICON verwandelte die Bowl-Marke Fat Monk die Bahnhofspassage kurzerhand in eine pulsierende Tanzfläche. Das Motto: „Willkommen heißen – aber bitte mit Beat!“

Tanzduell mit Augenzwinkern

Im Mittelpunkt der Aktion stand ein energiegeladener Flash-Mob, bei dem sich zwei Tanzcrews ein kreatives Dance Battle lieferten: Team Fat Monk und Team Apapika. Mitreißende Urban-Dance-Moves, humorvolle Choreografien und jede Menge gute Laune zeigten: Konkurrenz kann man auch mit einem Lächeln und lockeren Hüftschwüngen servieren.

Gewinner:innen? Alle!

Verlierer:innen suchte man bei diesem Spektakel vergeblich – stattdessen gab es High-Fives, herzliche Umarmungen und zahlreiche strahlende Gesichter bei den überraschten Passant:innen. Als krönender Abschluss warteten auf alle Neugierigen natürlich die kulinarischen Stars des Tages: frische Bowls, serviert mit einer Extraportion Community-Spirit.

Tanzen mit Haltung

Fat Monk wurde bei der Aktion von The Unity Dance unterstützt, einem bekannten Urban-Dance-Studio aus Wien. Die Botschaft dahinter ist klar: Wer für gesunde Ernährung steht, kann auch in Sachen Zusammenhalt, Kreativität und Lebensfreude ein Zeichen setzen. „Wir bei Fat Monk feiern nicht nur frische Zutaten, sondern auch frische Ideen“, so das Team.