1000 Stimmen erklingen im Böhmischen Prater

Der für seine Vielseitigkeit bekannte Sänger und Imitator Michael Jäger präsentiert am Samstag, 3. August, im Böhmischen Prater in Favoriten im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) die beliebte Musik-Show „Der Mann der 1.000 Stimmen“.

Anzeige

Im Jahr 2009 entwickelte der vielseitige Entertainer seine Show “Michael Jäger – der Mann der 1000 Stimmen”. In dieser Show huldigt und ehrt er verschiedenste Sänger und Gruppen. Dies kombiniert er mit einer kräftigen Portion Humor und Selbstironie. All das zusammen kann man am Samstag ab 18 Uhr im Tivoli im Böhmischen Prater hören.

Der erfahrene Vokal-Entertainer singt Lieder unterschiedlichster Künstler, vom Duo „Simon & Garfunkel“ bis hin zur Rock-Band „Queen“. Eine Hommage an die Granden des Austropop rundet den abwechslungsreichen Klangbogen ab. Jägers stimmliche Ähnlichkeit mit den Original-Interpreten wird die Anwesenden begeistern.

Einlass in den Saal: 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Information und Reservierung: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“).

Koordiniert wird das unterhaltsame Konzert durch den „Kulturverband Böhmischer Prater“. Kontakt per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.