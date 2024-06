Favoriten: Afrikas Kultur kommt auf den Laaerberg

Das Africult-Festival findet heuer vom 12. bis 14. Juli auf der Festwiese am Laaerberg statt.

Wozu in die Ferne schweifen? Der afrikanische Kontinent bietet eine sagenhafte Vielfalt, sowohl kulturell als auch gastronomisch – und all das kann man jetzt bald ganz in der Nähe erleben. Von Freitag, 12. Juli bis Sonntag, 14.Juli findet auf der Festwiese am Laaerberg (10., Otto-Geißler-Platz) mit „Africult“ ein afrikanisches Kulturfestival statt. Dieses hat sich das Ziel gesetzt die Vielfalt des künstlerischen Angebots in Wien mit afrikanischen Akts aus aller Welt zu erweitern und gleichzeitig jungen afrikanischen Künstlern eine Plattform zu bieten.

Wichtige Begleitveranstaltung des Festivals ist das Dialogprogram, das jedes Jahr vor dem Festival stattfindet und unterschiedlichste Themen aufgreift. Um die Lebensqualität und das Verständnis für afrikanische Migranten in Österreich zu verbessern, möchte der Verein afriCult und African Cultural Foundation einmal im Jahr das afrikanische Kulturfestival veranstalten. Das afrikanische Kulturfestival findet die Akzeptanz in weiten Teilen der afrikanischen Gemeinde.

Dichtes Programm wartet

Der afrikanische Kontinent biete sagenhaft viele Vielfalt sowohl kulturell als auch gastronomisch. Das afrikanische Kulturfestival möchte diese Vielfalt dem österreichischen Publikum näher bringen. Gleichzeitig soll das medial negative Image des afrikanischen Kontinents durch das Festival und den Dialog aufgearbeitet und umgekehrt werden.

Das künstlerische Potential und Talent in Österreich lebender Künstler wird leider kaum wahrgenommen. Afrikanische Künstler finden nur in einem eigenen, kleineren Bereich Akzeptanz. Das afrikanische Festival soll die künstlerischen Äußerungen der hier und im Ausland lebenden Afrikaner stärker sichtbar machen und entsprechend würdigen.

Von Live-Auftritten, wie von Ozai am Freitag um 17 Uhr, über Workshops, wie „Drumming with Ibouba“ am Sonntag um 17 Uhr reicht das Programm. Dazu kommt noch ein afrikanischer Bazar mit authentischer Kleidung und Handwerkskunst, sowie diverse kulinarische Angebote. Das Festival öffnet täglich um 14 Uhr.

Tickets dafür und weitere Infos unter africult.net