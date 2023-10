Favoriten: Dachgleiche für den „G’mischten Block“

Seit Sommer 2022 errichtet Immobilienentwickler AVORIS in Favoriten den G’mischten Block mit 75 modernen Mietwohnungen, Gewerbe-, Büro- und Gemeinschaftsflächen – jetzt feierte man die Dachgleiche.

Mit dem G’mischten Block entsteht Ecke Hasengasse / Jagdgasse,mitten im Herzen von Favoriten ein architektonisch markanter Hingucker, dessen Baukörper miteinander verwoben sind. Das Projekt besticht zudem mit hervorragender Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, dem Lokalkolorit der Umgebung, bester Nahversorgung, zahllosen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und einem durchdachten Konzept zur Grätzl-Belebung. „Was hier in Favoriten in beeindruckend kurzer Zeit in die Höhe wächst, ist für uns ein echtes Herzensprojekt“, betont Dominik Peherstorfer, Geschäftsführer von AVORIS. „Mit dem G’mischten Block tragen wir dazu bei, dass die Parterres und die Gassen zum Leben erwachen. So wird das gesamte Grätzl vom reinen Wohnort wieder zu einem bereichernden Zentrum des sozialen Austauschs.“

„Ausgezeichnetes“ Energiekonzept

Beim G’mischten Block kommt ein besonders ambitioniertes Energiesystem für Heizung, Kühlung und Warmwasserversorgung zum Einsatz. Dieses Engagement wurde bereits mit der klimaaktiv Bronze-Plakette und dem ÖGNI-Vorzertifikat in Gold für nachhaltige Gebäude und Quartiere nach dem europäischen Qualitätszertifikat DGNB zertifiziert. Eine Wärmepumpe in Kombination mit Geothermie kühlt die Regelgeschoß-Wohnungen über das Fußbodenheizsystem und die Dachgeschoßwohnungen durch Betonkernaktivierung. Jegliche Abwärme, auch die der für den Betrieb des Erdgeschoß-Lokals erforderlichen Kältemaschine, wird in das Erdwärme-Sondenfeld geschickt. Dieses lädt sich im Sommer auf und erzielt dadurch im Winter einen besseren Wirkungsgrad. Das sorgt für geringe Betriebskosten und macht den G’mischten Block auch als Firmenstandort besonders interessant – etwa für e7, ein Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik, das auf 421 m² in Top 2 eine neue Heimat gefunden hat.