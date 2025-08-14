Dachgleiche erreicht: 24 geförderte Mietwohnungen in Floridsdorf

8 Monate nach Spatenstich erreicht das Wohnbauprojekt in der Jedleseer Straße 104–106 in Floridsdorf den nächsten Meilenstein. Im Juli wurde die Dachgleiche gefeiert. Bis Frühjahr 2026 entstehen 24 geförderte, leistbare Neubau-Mietwohnungen – ein attraktiver Impuls für Mieter und Investoren zugleich.

Die IFA AG beweist erneut termintreue Umsetzung – mit der Dachgleiche erreicht das Projekt pünktlich den nächsten Bauabschnitt. Die Wohnungen verbinden moderne Ausstattung, private Freiflächen und nachhaltige Bauweise mit zeitgemäßem Wohnkomfort. Das macht den Standort für Wohnungssuchende besonders interessant.

Modernes Wohnen in Floridsdorfer Grünoase

Im lebendigen 21. Bezirk, eingebettet zwischen Donauinsel, Wasserpark und Aupark Jedlesee, entsteht ein modernes Wohnensemble mit 24 geförderten Mietwohnungen, fast alle mit Freiflächen wie Loggia, Terrasse oder Balkon. Auch ein Atelier, ein Geschäftslokal sowie acht Tiefgaragenplätze sind vorgesehen. Geförderte Mieten, großzügige Grundrisse und hochwertige Ausstattung schaffen idealen Raum für Singles, Paare und Familien, mitten in Floridsdorf und bestens angebunden an Naherholung und öffentliche Verkehrsmittel.

Nachhaltig, effizient und zukunftsorientiert

Die Errichtung des Wohnbaus folgt den neuesten Energiestandards – mit effizientem Wärmesystem, kombiniert mit Photovoltaik-Anlage und Fußbodenheizung. Angestrebt ist eine klimaaktiv-Zertifizierung. Hochwertige Wärmedämmung, intelligente Haustechnik und optimale Flächennutzung senken den Energieverbrauch dauerhaft und tragen zu niedrigen Betriebskosten bei. So profitieren Bewohner nicht nur von hohem Wohnkomfort, sondern auch von einer zukunftssicheren, umweltfreundlichen Bauweise, die langfristig Werte erhält und Ressourcen schont.

Termintreu, leistbar, auch als Investment attraktiv

Nur acht Monate nach Spatenstich wurde im Juli die Dachgleiche gefeiert – ein Beleg für solide Planung und Verlässlichkeit. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant. Investoren beteiligen sich über ein IFA Bauherrenmodell mit Gesamtvolumen von 11,9 Mio. Euro – profitieren von inflationsgeschützten Mieteinnahmen, Mietenpool ohne Einzelvermietungsrisiko, steuerlichen Vorteilen und öffentlichen Förderungen.

Kontakt für Wohnungsinteressierte:

IFA AG – Abteilung Wohnungsvergabe

E-Mail: wohnungen@ifa.at

Tel.: 01/533 24 00

www.ifa.at